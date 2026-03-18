Dominic Calvert-Lewin telur að reynsla sín sem varamaður Harry Kane í enska landsliðinu gæti hjálpað honum að láta draum sinn um að spila á heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar rætast.
Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, mun tilkynna nýjasta hóp sinn á föstudaginn og er Calvert-Lewin meðal þeirra framherja sem berjast um sæti eftir að hafa skorað tíu mörk fyrir Leeds United á þessu tímabili.
Þessi 28 ára gamli leikmaður er markahæsti Englendingurinn í ensku úrvalsdeildinni á þessu tímabili ásamt Danny Welbeck.
Síðasti af ellefu landsleikjum Calvert-Lewin var í júlí 2021 þegar England sigraði Úkraínu 4-0 í átta liða úrslitum Evrópumótsins 2020.
https://t.co/kXPsXbYVlV 'Change was needed' - Dominic Calvert-Lewin lifts lid on new lease of life at Leeds United and Everton exit— The Yorkshire Post (@yorkshirepost) March 17, 2026
https://t.co/kXPsXbYVlV 'Change was needed' - Dominic Calvert-Lewin lifts lid on new lease of life at Leeds United and Everton exit
Í einkaviðtali við hlaðvarpið „The Football Reporters“ á ESPN ræddi Calvert-Lewin um áskorunina sem fylgir því að vera varamaður fyrir Kane, sem er markahæsti leikmaður Englands frá upphafi og hefur verið í ógnvekjandi formi með Bayern München, en hann hefur skorað 48 mörk í 43 leikjum á tímabilinu til þessa.
„Maður verður að vera raunsær. Hann [Kane] er einn af bestu miðherjum heims, ef ekki sá besti, hann er afskaplega markheppinn um þessar mundir og hann er fyrirliði Englands,“ sagði Calvert-Lewin.
„Þannig að það er gríðarlega erfitt verkefni að ýta honum úr þeirri stöðu. Það mætti segja að ég hafi verið varamaður hans áður á EM 2021, svo ég hef reynslu af því hvernig það er,“ sagði Calvert-Lewin.
„Maður verður að vera andlega sterkur og alltaf tilbúinn, þannig að ef kallið kemur þá ertu klár í slaginn. Ég var aðeins yngri þá og það voru erfiðar stundir á því móti þar sem mér fannst að ég hefði kannski getað fengið að koma inn á eða mig langaði að spila af hreinni ákefð og löngun til að hafa áhrif,“ sagði Calvert-Lewin.
Dominic Calvert-Lewin is forcing his way back into the England World Cup conversation. 👀We spoke to the Leeds striker about rediscovering his best form and what comes next. 👇https://t.co/AgggzcoTA3— Squawka (@Squawka) March 12, 2026
Dominic Calvert-Lewin is forcing his way back into the England World Cup conversation. 👀We spoke to the Leeds striker about rediscovering his best form and what comes next. 👇https://t.co/AgggzcoTA3
„Það gerðist ekki eins oft og ég hefði viljað en núna, þegar ég lít til baka, þá verður maður að meta það sem er fyrir framan mann. Með þeirri reynslu sem ég hef núna, þá veit ég hvaða hlutverki ég er að berjast fyrir. Ég veit hvað það er og ég sætti mig við það.“
Calvert-Lewin viðurkenndi að hann hefði ekki enn rætt við Tuchel en stefnir á jákvæðan endi á tímabilinu með Leeds, sem er í fimmtánda sæti deildarinnar, þremur stigum fyrir ofan fallsæti.
„Auðvitað er þetta draumur og það hefur verið draumur minn síðan ég var krakki að fara á heimsmeistaramót, eins og hjá öllum ungum fótboltamönnum. Ég er engin undantekning. Aðalmarkmið mitt er að gera mitt besta fyrir Leeds, halda áfram að skora mörk og vinna leiki, tryggja að við verðum í ensku úrvalsdeildinni á næsta tímabili og ef það er nóg til að tryggja mér sæti í HM-hópnum, þá er það bónus,“ sagði Calvert-Lewin.