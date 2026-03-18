Danski landsliðsmarkvörðurinn Kasper Schmeichel gæti hafa spilað sinn síðasta fótboltaleik. Hann ræddi um þetta ásamt pabba sínum, Manchester United goðsögninni Peter Schmeichel, í sjónvarpsútsendingu í gærkvöld. Pabbinn telur soninn hafa fórnað sér um of í landsleik.
Schmeichel yngri er 39 ára gamall og hefur leikið 120 A-landsleiki fyrir Danmörku, örlítið færri en pabbi hans, en getur ekki hjálpað Dönum í komandi umspili um að komast á HM í sumar.
Kasper, sem er markvörður Celtic í Skotlandi en hefur á ferlinum meðal annars orðið Englandsmeistari með Leicester 2016, er nefnilega alvarlega meiddur í öxl. Hann þarf nú að fara í aðgerð sem kemur til með að halda honum frá keppni í 10-12 mánuði.
„Ég gæti hafa spilað minn síðasta fótboltaleik. Ég hef verið fótboltamaður frá því að ég fæddist. Þessi hugsun eyðileggur mann. Það er mjög, mjög erfitt að skilja þetta núna,“ sagði Kasper í útsendingu CBS frá Meistaradeild Evrópu.
“I could’ve potentially played my last football game.”Our guest reporter Kasper Schmeichel reveals that he has dislocated his shoulder, and torn his bicep, rotator cuff and labrum. The Dane opens up about requiring two surgeries that will keep him out for 10 to 12 months. pic.twitter.com/75fskUSAd2— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 17, 2026
“I could’ve potentially played my last football game.”Our guest reporter Kasper Schmeichel reveals that he has dislocated his shoulder, and torn his bicep, rotator cuff and labrum. The Dane opens up about requiring two surgeries that will keep him out for 10 to 12 months. pic.twitter.com/75fskUSAd2
Kasper stóð þar við hlið föður síns sem var ekki síður í áfalli:
„Ég vil ekki að þetta endi svona – með svona meiðslum.
Hann axlarbrotnaði fyrir ári síðan í leik fyrir Danmörku gegn Portúgal, þegar allar skiptingar höfðu verið notaðar. Hann hélt áfram því þetta var átta liða úrslit Þjóðadeildarinnar og varði vel. En auðvitað getur maður ekki spilað með brotna öxl – en hann gerði það og var frá í stuttan tíma á eftir.
Þið getið ekki ímyndað ykkur hversu slæmt það er fyrir markvörð að meiðast í öxl, í hvert skipti sem þú hendir þér á þá hlið, þá lendir þú á öxlinni,“ sagði Peter og hélt áfram.
„Í leiknum gegn Stuttgart lentir þú [Kasper] aftur á öxlinni og þurftir að fá aðra sprautu, og það olli viðbrögðum sem við vildum ekki.
Á mánudaginn fengum við slæmu fréttirnar – því þetta er virkilega slæmt. Ég hjálpa Kasper eins mikið og ég get, en auðvitað kemur þetta tilfinningalega högg eftir nokkra daga: „Vá, ferill Kaspers gæti verið á enda vegna þessa.““