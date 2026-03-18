Fótbolti

Glósu­blað Roseni­or og meira fía­skó: „Fárán­legur leik­þáttur“

Sindri Sverrisson skrifar
Alejandro Garnacho Getty/Marc Atkins

Þegar örfáar mínútur voru eftir af einvígi Chelsea og PSG sendi Liam Rosenior, þjálfari Chelsea, Alejandro Garnacho inn á völlinn með glósublað. Þessi „fáránlegi leikþáttur“ hækkaði Rosenior ekki í áliti hjá spekingunum í Meistaradeilarmörkunum á Sýn Sport.

Þegar þarna var komið við sögu var staðan í leiknum 3-0, og staðan í einvíginu orðin samtals 8-2, og löngu orðið ljóst að PSG færi áfram í 8-liða úrslitin á kostnað Chelsea. Til hvers var þá Rosenior að senda Garnacho með skilaboð um uppstillingu liðsins?

„Þetta er eins og allt með þennan mann. Fáránlegur leikþáttur,“ sagði Albert Brynjar Ingason en umræðuna má sjá hér að neðan.

Klippa: Sendi Garnacho af stað með glósublað

Arnar Gunnlaugsson var orðvarari en tók undir það að þetta væri ekki klókt hjá Rosenior.

„Þú getur farið tvær leiðir í þessu. Að hann sé gegnheill og trúr eigin sannfæringu í því sem hann er að gera. En hitt er að þú verður að lesa salinn. Þú verður að lesa í það á hvaða sviði þú ert. Þetta er ekki Strasbourg eða Championship-deildin. Þetta er Chelsea, þar sem hvert orð og hvað sem þú gerir er „skrútinæsað“ til dauða. Þetta er bara illa lesið hjá honum,“ sagði Arnar.

Þetta er ekki fyrsta atvikið eftir að Rosenior tók við Chelsea sem Albert kýs að lýsa sem „fíaskó“ en umræðuna má sjá hér að ofan.

