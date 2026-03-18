Glósublað Rosenior og meira fíaskó: „Fáránlegur leikþáttur" Sindri Sverrisson skrifar 18. mars 2026 10:00 Það virtist Alejandro Garnacho þvert um geð að fara að koma leiðbeiningum frá Rosenior til liðsfélaga sinna þegar örfáar mínútur voru eftir og úrslitin löngu ráðin. Getty/Marc Atkins Þegar örfáar mínútur voru eftir af einvígi Chelsea og PSG sendi Liam Rosenior, þjálfari Chelsea, Alejandro Garnacho inn á völlinn með glósublað. Þessi „fáránlegi leikþáttur" hækkaði Rosenior ekki í áliti hjá spekingunum í Meistaradeilarmörkunum á Sýn Sport. Þegar þarna var komið við sögu var staðan í leiknum 3-0, og staðan í einvíginu orðin samtals 8-2, og löngu orðið ljóst að PSG færi áfram í 8-liða úrslitin á kostnað Chelsea. Til hvers var þá Rosenior að senda Garnacho með skilaboð um uppstillingu liðsins? „Þetta er eins og allt með þennan mann. Fáránlegur leikþáttur," sagði Albert Brynjar Ingason en umræðuna má sjá hér að neðan. Klippa: Sendi Garnacho af stað með glósublað Arnar Gunnlaugsson var orðvarari en tók undir það að þetta væri ekki klókt hjá Rosenior. „Þú getur farið tvær leiðir í þessu. Að hann sé gegnheill og trúr eigin sannfæringu í því sem hann er að gera. En hitt er að þú verður að lesa salinn. Þú verður að lesa í það á hvaða sviði þú ert. Þetta er ekki Strasbourg eða Championship-deildin. Þetta er Chelsea, þar sem hvert orð og hvað sem þú gerir er „skrútinæsað" til dauða. Þetta er bara illa lesið hjá honum," sagði Arnar. Þetta er ekki fyrsta atvikið eftir að Rosenior tók við Chelsea sem Albert kýs að lýsa sem „fíaskó" en umræðuna má sjá hér að ofan.