Sjáðu bombuna sem Gummi Ben missti sig yfir og fyrsta rauða á ferlinum

Það voru skoruð frábær mörk þegar fjögur lið komust áfram í 8-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í gærkvöld.
Manchester City tapaði 2-1 á heimavelli gegn Real Madrid þar sem Vinicius Junior var í aðalhlutverki. Skot hans í fyrri hálfleik fór í hönd Bernardo Silva sem þar með fékk rautt spjald í fyrsta sinn á ferlinum, og Vinicius skoraði svo úr vítinu sem og sigurmark leiksins.
Arsenal vann 2-0 sigur gegn Leverkusen og einvígið þar með 3-1. Fyrra markið í gær kom frá Eberechi Eze og var sannkölluð bomba sem Gummi Ben lýsti af sinni alkunnu snilld.
Sporting Lissabon náði að slá út Bodö/Glimt eftir framlengingu, þrátt fyrir að hafa tapað fyrri leiknum 3-0, og þar með er ótrúlegu ævintýri norska smáliðsins lokið. Sporting skoraði tvívegis í framlengingunni og vann 5-0.
Evrópumeistarar PSG flugu svo af miklu öryggi áfram í 8-liða úrslitin, með 3-0 sigri gegn Chelsea í London. Þeir unnu einvígið samtals 8-2.