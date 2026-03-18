„Hausinn minn ekki víraður eins og hinir“

„Þetta er búið að vera mjög stressandi ferli en ég er mjög sáttur,“ segir Danijel Dejan Djuric, nýr leikmaður KA í Bestu deild karla í fótbolta. Hann hafnaði uppeldisfélaginu Breiðabliki og elti hjartað á Akureyri.
Danijel vakti mikla athygli sem leikmaður Víkings þar sem hann varð bæði Íslands- og bikarmeistari áður en hann hélt út til Króatíu fyrir ári síðan. Eftir þá ársdvöl sneri hann aftur heim til að leika með KA á Akureyri. Danijel er uppalinn á Blönduósi og segist hafa elt hjartað aftur norður í land.
„Það voru margir sem höfðu samband, ekki bara á Íslandi heldur lið á Skandinavíu líka sem voru áhugasöm. Á endanum var þetta ekki svo erfitt. Hjartað leitaði alltaf til KA og ég vissi alltaf að ég myndi koma til KA. Ég er sáttur við þetta og get ekki beðið eftir að byrja,“
„Ég er frá Blönduósi. Mér líður mjög vel þetta. Það var mikið talað um að maður væri að fara norður en mér líður bara eins og ég sé heima. Ég var á Blönduósi og oft á Akureyri og líður núna eins og ég sé kominn heim,“ segir Danijel.
Aðspurður um hvað hafi heillað við verkefnið fyrir norðan segir hann þjálfarann Hallgrím Jónasson hafa heillað hann mjög á fundi þeirra á milli.
„Við erum með rosalega góðan þjálfara í Hadda. Hann tók mig alveg í gegn. Ég bjóst ekki við þessu. Hann er geggjaður þjálfari með geggjaðar hugmyndir. Ég býst við því að hann geti farið enn lengra en Ísland. Hann hefur einhverja eiginleika sem aðrir hafa ekki. Ég er mjög sáttur við hann,“ segir Danijel sem hrífst einnig af leikmannahópi liðsins.
„Svo eru líka leikmennirnir, ég fór á fyrstu æfingu í gær. Að vera með Hallgrími Mar og Rodri á miðjunni og svo Hans Viktor í vörninni. Þetta eru alvöru leikmenn. Þetta er ekkert djók. Leikmenn, þjálfararnir og að koma á Akureyri að spila. Þetta er pakkinn sem ég vildi og það gerðist.“
Verkefnið hafi því heillað mjög.
„Mig langaði bara að koma í KA. Það var númer eitt, tvo og þrjú að koma í KA. Ég hef mjög góða tilfinningu fyrir þessu og er mikil tilfinningavera. Það sem tilfinningin segir, það geri ég bara, ég er ekkert að hugsa mig mikið um. Ég elti bara hjartað og hjartað sagði KA. Þú gast boðið mér hvað sem er annað,“ segir Danijel sem játar því að hann hafi á endanum valið KA fram yfir uppeldisfélagið Breiðablik.
„Já, ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá endaði það þar. En eins og ég segi þá hafði ég á tilfinninguni að ég færi í KA. Hjartað leitaði hingað. Hjartað veit best og ég trúi á það,“ segir Danijel.
Sögusagnir hafa verið um það að Danijel hafi hreinlega boðist svo hár samningur á Akureyri að hann hafi ekki getað annað en valið KA fram yfir Breiðablik, sem hefur átt betri árangri að fagna en Norðanmenn undanfarin ár.
Það þótti því best að spyrja hreint út: Valdirðu seðilinn með því að fara norður?
„Nei. Það er nefnilega ekki þannig. Þið munuð sjá eld í mínum augum í sumar. Ég mun gráta og gera allt til þess að KA var í sem efst sæti í sumar. Ég hef aldrei spilað seðil eða peninga eða eitthvað svoleiðis. Ég spila fótbolta til að hafa gaman og skemmta öðrum, að sýna hvað listin fótbolti er. Þetta er ekki peningur eða svoleiðis dót, mig langar bara að gefa deildinni lit,“ segir Danijel.
Danijel segir veru sína í Króatíu hafa verið að mörgu leyti góða. Hann var þar í 25 gráðu hita dagsdaglega, starfandi sem atvinnumaður og með sundlaug í garðinum. Á móti kemur fékk hann lítið að spila. Það hafði sitt að segja.
„Á einhverjum tímapunkti týndi maður sjálfum sér. Það er erfitt að spila ekki og í nýju umhverfi. Maður þarf að vera trúr sjálfum sér en ég týndi sjálfum mér aðeins en það er held ég líka bara eðlilegt,“ segir Danijel.
Danijel hefur vakið mikla umræðu sem leikmaður Víkings undanfarin ár og skiptar skoðanir um hann sem leikmann og persónu. Umræðan var sömuleiðis mikil um skiptin norður, en hann segir það almennt bíta lítið á sig.
„Alls ekki. Ég er vanur umræðu hvar sem er á Íslandi, ég hef gengið í gegnum allt með þessa umræðu og er vanur flestu. Hausinn minn er kannski ekki víraður eins og allir hinir en ég pæli voða lítið í einhverri umræðu heldur finnst mér bara gaman að skapa eitthvað. Ég er með mína ímynd og mynd í hausnum um hvað ég vil fara. Ég er ekki að spá í mörgu öðru,“ segir Danijel.
Sagan segir að KA hafi greitt liði Istra í Króatíu hátt í 18 milljónir króna fyrir Danijel sem gerir hann á meðal dýrari leikmanna í sögu efstu deildar. Hefur það áhrif?
„Það er mikill heiður að KA hafi borgað þennan pening fyrir mig en einhver umræða um verðmiða fer inn um eitt og út um gegnum hitt. Ég er bara víraður þannig,“ segir Danijel.
Markmið KA-liðsins séu þá klárlega að gera betur en í fyrra, þegar liðið var í neðri hlutanum.
„Markmið liðsins eru hærri en fólk heldur. KA mun gera stærri hluti en fólk heldur. Með þennan þjálfara í Hadda er margt hægt. Þegar ég heyrði í honum fyrst hélt ég að hann væri eins og aðrir þjálfarar. En hann er með miklar pælingar og veit mikið. Það er ekki að ástæðulausu að hann tók þennan bikarmeistaratitil af okkur,
Ég mun aldrei gleyma því að þegar við mættum á völlinn fann ég að við værum ekki að fara að vinna þennan leik og eitthvað væri að fara að gerast,“ segir Danijel sem getur ekki beðið eftir að Besta deildin rúlli af stað eftir tæpan mánuð.
„Ég er rosalega spenntur. Ég get ekki beðið. Hún er alltaf góð bíómynd þessi Besta deild og ég get ekki beðið eftir því að leika mitt hlutverk í henni,“ segir Danijel.
Viðtalið má heyra í heild sinni í hlaðvarpsspilara Tal að ofan og á öllum helstu hlaðvarpsveitum.