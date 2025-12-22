Veður

Hiti geti mest náð á­tján stigum

Eiður Þór Árnason skrifar
Haraldur Ólafsson veðurfræðingur biður ökumenn um að halda vel í stýrið þar sem vindur verður mikill. 
Veðurviðvaranir munu einkenna jólahátíðina í flestum landshlutum og munu þær fyrstu taka gildi eftir hádegi á morgun á Breiðafirði og Vestfjörðum. Í kjölfarið dreifast þær yfir landið og ná hámæli á aðfangadag. Hiti getur hæst náð átján stigum, að sögn Veðurstofunnar. 

Haraldur Ólafsson veðurfræðingur segir að mikil rigning muni fylgja þessu veðri á öllu sunnan – og vestanverðu landinu frá því síðdegis á Þorláksmessu og fram á aðfaranótt annars í jólum.

Því megi búast við einhverjum vatnavöxtum og mælst til þess að fólk hugi að niðurföllum. Einnig verður bálhvasst, að sögn Haraldar, og snarpar vindhviður þar sem sunnanáttin stendur á fjöllum fyrir norðan og á stöðum eins og norðanverðu Snæfellsnesi og sums staðar í Borgarfirðinum.

Veðrið geti haft áhrif á samgöngur en það verði allavega ekki hálka sem trufli umferð að þessu sinni.

„Það er svo óskaplega hlýtt í þessu, það er óvenjuhlýtt. Þetta er næstum því eins og í september en fyrst það er ekki hálka þá ættu menn nú að komast leiðar sinnar. En það er full ástæða til að fara samt gætilega, aka ekki of hratt og halda fast í stýrið,“ sagði Haraldur í kvöldfréttum Sýnar.

Hann mælir með að fólk passi einnig upp á að engir lausamunir verði úti við og að frárennslisvatn komist leiðar sinnar til að draga úr fjölda útkalla björgunarsveita á aðfangadag.

„Það er nú aðallega það kannski og taka vel á móti Kertasníki því hann verður blautur.“

Vara við mögulegum skemmdum á mannvirkjum

Veðurstofa Íslands greinir frá því að hvassasta veðrið sé væntanlegt fyrripart aðfangadags þegar stormur eða rok getur gengið yfir Vestfirði og Norðurland. Appelsínugular viðvaranir hafi verið gefnar út vegna þessa en hviður á þessu svæði geta farið yfir fjörutíu metra á sekúndu.

Veðrið á að standa áfram yfir aðfangadag og verður enn nokkuð hvasst á jóladag.

Staðan klukkan tíu á aðfangadag.Veðurstofa Íslands

„Við slíkan vindstyrk er ekki aðeins hætta á að lausir munir fjúki heldur geta einnig orðið skemmdir á mannvirkjum, til dæmis að þakplötur losni. Hlýr loftmassi getur jafnframt leitt til óvenju mikils hita og ekki er útilokað að desemberhitamet verði slegið um jólin því hnjúkaþeyrinn getur verið brellinn og brögðóttur,“ segir í tilkynningu frá Veðurstofunni.

Það kæmi því ekki á óvart ef sautján til átján stig sæjust á veðurmælistöð á Norður- eða Austurlandi, til dæmis á aðfangadagskvöld eða að morgni jóladags. Hæsti hiti sem mælst hefur í desember á Íslandi er 19,7 stig og mældist á Kvískerjum 2. desember 2019.

