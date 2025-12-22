Hiti geti mest náð átján stigum Eiður Þór Árnason skrifar 22. desember 2025 22:13 Haraldur Ólafsson veðurfræðingur biður ökumenn um að halda vel í stýrið þar sem vindur verður mikill. Vísir Veðurviðvaranir munu einkenna jólahátíðina í flestum landshlutum og munu þær fyrstu taka gildi eftir hádegi á morgun á Breiðafirði og Vestfjörðum. Í kjölfarið dreifast þær yfir landið og ná hámæli á aðfangadag. Hiti getur hæst náð átján stigum, að sögn Veðurstofunnar. Haraldur Ólafsson veðurfræðingur segir að mikil rigning muni fylgja þessu veðri á öllu sunnan – og vestanverðu landinu frá því síðdegis á Þorláksmessu og fram á aðfaranótt annars í jólum. Því megi búast við einhverjum vatnavöxtum og mælst til þess að fólk hugi að niðurföllum. Einnig verður bálhvasst, að sögn Haraldar, og snarpar vindhviður þar sem sunnanáttin stendur á fjöllum fyrir norðan og á stöðum eins og norðanverðu Snæfellsnesi og sums staðar í Borgarfirðinum. Veðrið geti haft áhrif á samgöngur en það verði allavega ekki hálka sem trufli umferð að þessu sinni. „Það er svo óskaplega hlýtt í þessu, það er óvenjuhlýtt. Þetta er næstum því eins og í september en fyrst það er ekki hálka þá ættu menn nú að komast leiðar sinnar. En það er full ástæða til að fara samt gætilega, aka ekki of hratt og halda fast í stýrið,“ sagði Haraldur í kvöldfréttum Sýnar. Hann mælir með að fólk passi einnig upp á að engir lausamunir verði úti við og að frárennslisvatn komist leiðar sinnar til að draga úr fjölda útkalla björgunarsveita á aðfangadag. „Það er nú aðallega það kannski og taka vel á móti Kertasníki því hann verður blautur.“ Vara við mögulegum skemmdum á mannvirkjum Veðurstofa Íslands greinir frá því að hvassasta veðrið sé væntanlegt fyrripart aðfangadags þegar stormur eða rok getur gengið yfir Vestfirði og Norðurland. Appelsínugular viðvaranir hafi verið gefnar út vegna þessa en hviður á þessu svæði geta farið yfir fjörutíu metra á sekúndu. Veðrið á að standa áfram yfir aðfangadag og verður enn nokkuð hvasst á jóladag. Staðan klukkan tíu á aðfangadag.Veðurstofa Íslands „Við slíkan vindstyrk er ekki aðeins hætta á að lausir munir fjúki heldur geta einnig orðið skemmdir á mannvirkjum, til dæmis að þakplötur losni. Hlýr loftmassi getur jafnframt leitt til óvenju mikils hita og ekki er útilokað að desemberhitamet verði slegið um jólin því hnjúkaþeyrinn getur verið brellinn og brögðóttur,“ segir í tilkynningu frá Veðurstofunni. Það kæmi því ekki á óvart ef sautján til átján stig sæjust á veðurmælistöð á Norður- eða Austurlandi, til dæmis á aðfangadagskvöld eða að morgni jóladags. Hæsti hiti sem mælst hefur í desember á Íslandi er 19,7 stig og mældist á Kvískerjum 2. desember 2019. Veður Mest lesið Gaf fingurinn á Miklubraut Innlent „Ég hef aldrei upplifað annan eins harm“ Innlent Ný könnun Maskínu: „Væri alveg ný staða í íslenskum stjórnmálum“ Innlent Breiddi út faðminn fyrir rasista: „Þið þurfið ekki að biðjast afsökunar á að vera hvít lengur“ Erlent Hundrað og fjörutíu milljarða bótakrafa á Samherja sé súrrealísk Innlent Hrindir af stað söfnun fyrir móður stúlkunnar sem lést í Suður-Afríku Innlent „Þetta hefur verið þungur tími“ Innlent Ársæll hringdi beint í utanríkisráðherra eftir fundinn Innlent Hyggst kæra dyraverði Auto til lögreglu Innlent Ósannað að fimmtán ára stúlka hafi stungið sextán ára pilt tvisvar Innlent Fleiri fréttir Hiti geti mest náð átján stigum Vara við hættu á skriðuföllum og krapaflóðum Líklegt að hitamet verði slegið um jólin Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Ákveðin suðaustanátt, milt og skúrir síðdegis Hiti að sjö stigum og mildast syðst Fer að lægja norðvestantil um hádegi Djúp lægð grefur um sig Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Tíðindalítið veður en bætir í vind í kvöld Dálítil snjókoma norðantil en þurrt sunnan heiða Lægðin á undanhaldi Víða allhvass vindur og rigning Siggi stormur spáir rauðum jólum Hellidemba í kortunum og líkur á þrumum Stormur gengur yfir sunnan- og vestanvert landið Austan stormur og gular viðvaranir á morgun Hvassviðri eða stormur og gular viðvaranir Bæta við gulri viðvörun á Vestfjörðum og miðhálendi Hvasst sunnantil og víða rigning eða slydda Hvassviðri syðst á landinu Smá rigning eða slydda víða Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Rigning eða slydda sunnan- og vestanlands Bjart sunnan- og vestanlands en él norðan- og austantil Allhvasst syðst en hægari vindur annars staðar Bjartviðri suðvestantil en hvasst suðaustanlands Blæs hressilega af austri Stormur í kortunum Snjódýptin geti náð fjörutíu sentimetrum Sjá meira