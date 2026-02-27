Innlent

Flestir ó­á­nægðir með störf ríkis­stjórnarinnar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þetta er í fyrsta skipti í tíð ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur sem flestir eru óánægðir með störf hennar.
Þetta er í fyrska skipti í tíð ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur sem flestir eru óánægðir með störf hennar.

Tæplega helmingur þjóðarinnar er óánægður með störf ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur, eða 45 prósent samkvæmt nýrri skoðanakönnun Prósent. 37 prósent eru ánægð með störf stjórnarinnar. Þetta er í fyrsta skipti í tíð ríkisstjórnarinnar sem flestir eru óánægðir.

Karlmenn eru marktækt óánægðari með störf ríkisstjórnarinnar en konur en ekki er marktækur munur eftir búsetu þátttakenda.

Þau sem eru hvað óánægðust er fólk á aldrinum átján til 24 ára og 35 til 44 ára en yfir helmingur telur ríkisstjórnina ekki hafa staðið sig. Það er einungis í aldurshópnum 65 ára og eldri þar sem meira en helmingur er ánægður með stjórnina.

Stuðningur við ríkisstjórnina eftir aldri.Prósent

Níutíu prósent kjósenda Miðflokksins eru óánægðir en 79 prósent kjósenda Samfylkingarinnar eru ánægðir.

Stuðningur ríkisstjórnarinnar eftir flokkum.Prósent

Í síðustu skoðanakönnun, sem birt var í byrjun október, hafði ánægja með störf ríkisstjórnarinnar ekki verið meiri í á fimmta ár. Þá voru 48 prósent ánægð með ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur en þeim hefur fækkað um tæplega tíu prósent.

Könnunin var framkvæmd dagana 29. janúar til 16. febrúar.

