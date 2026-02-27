Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. febrúar 2026 15:28 Þetta er í fyrsta skipti í tíð ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur sem flestir eru óánægðir með störf hennar. Vísir/Lýður Valberg Tæplega helmingur þjóðarinnar er óánægður með störf ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur, eða 45 prósent samkvæmt nýrri skoðanakönnun Prósent. 37 prósent eru ánægð með störf stjórnarinnar. Þetta er í fyrsta skipti í tíð ríkisstjórnarinnar sem flestir eru óánægðir. Karlmenn eru marktækt óánægðari með störf ríkisstjórnarinnar en konur en ekki er marktækur munur eftir búsetu þátttakenda. Þau sem eru hvað óánægðust er fólk á aldrinum átján til 24 ára og 35 til 44 ára en yfir helmingur telur ríkisstjórnina ekki hafa staðið sig. Það er einungis í aldurshópnum 65 ára og eldri þar sem meira en helmingur er ánægður með stjórnina. Stuðningur við ríkisstjórnina eftir aldri.Prósent Níutíu prósent kjósenda Miðflokksins eru óánægðir en 79 prósent kjósenda Samfylkingarinnar eru ánægðir. Stuðningur ríkisstjórnarinnar eftir flokkum.Prósent Í síðustu skoðanakönnun, sem birt var í byrjun október, hafði ánægja með störf ríkisstjórnarinnar ekki verið meiri í á fimmta ár. Þá voru 48 prósent ánægð með ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur en þeim hefur fækkað um tæplega tíu prósent. Könnunin var framkvæmd dagana 29. janúar til 16. febrúar. Skoðanakannanir Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Innlent Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Innlent Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Innlent Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Innlent Páll Winkel varð fyrir valinu Innlent Björn kemst ekki til Melaniu Innlent „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Innlent Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Innlent Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Innlent Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Erlent Fleiri fréttir Reykjadalur fær tugi milljóna eftir allt saman en aðrir minna Samfylking stærst en Sjálfstæðisflokkur skammt undan Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Reykjavíkurborg játar ranga upplýsingagjöf en umboðsmaður segir spurningum enn ósvarað Deilt um framkvæmdir í Ölduselsskóla og flug í samt lag á ný Fái að hitta lækni fyrr með nýju skipulagi á bráðamóttökunni Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Bein útsending: Heilsan okkar – Fíknivandi ungmenna Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Segja verktakann hafa fallið á prófinu Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Þau skipa efstu sæti lista Miðflokksins í Reykjavík Flutti kíló af kókaíni inn í borði og flúði lögreglu á hjóli Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Tvöfalt fleiri karlar en konur kjósa Miðflokkinn Hreyflaskipti á flugvél dýrari en einbýlishús Endurskoða skipurit áður en ákvörðun um varaslökkviliðsstjóra verður tekin Björn kemst ekki til Melaniu Hálka í höfuðborginni og þungfært víða um land „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Strætó fór útaf á Holtavörðuheiði Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Holtavörðuheiði og Fjarðarheiði lokaðar Sex hundruð fastir á Akureyri eftir að áhafnir runnu út á tíma Sjá meira