Heiða Guðný Ásgeirsdóttir á Ljótarstöðum í Skaftártungu er sérstaklega kát þessa dagana því hún eignaðist geitina Kiðu Sól nýlega en nokkrum dögum eftir það bar Kiða Sól fallegu kiði, sem fékk strax nafnið Krummi geitungur.
„Ég átti einn geithafa í 10 ár en hann dó 2021 og ég hef ekki átt aðra geit fyrr en núna. Það var því sérstaklega gaman og óvænt að fá kið núna hjá geitinni minni. Ég er tímabundið búsett í Sveinungsvík í Þistilfirði á meðan ég er í háskólanámi í félagsvísindum við Háskólann á Akureyri, en er þó alltaf líka með annan fótinn heima í Skaftártungunni. Ég kláraði BA síðasta vor og er núna á fyrra árinu í meistaranámi”, segir Heiða Guðný.