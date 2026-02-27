Innlent

Páll Winkel varð fyrir valinu

Árni Sæberg skrifar
Páll Winkel, fangelsismálastjóri í leyfi, hefur verið skipaður ráðuneytisstjóri.
Páll Winkel, fangelsismálastjóri í leyfi, hefur verið skipaður ráðuneytisstjóri. Vísir/Arnar

Páll Winkel hefur verið skipaður í embætti ráðuneytisstjóra dómsmálaráðuneytisins, sem auglýst var laust til umsóknar í nóvember. Sex sóttu um embættið, sem Bryndís Helgadóttir hefur gegnt síðan Haukur Guðmundsson lét af störfum í nóvember.

Frá þessu er greint á vef Stjórnarráðsins. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra skipar í embættið þegar hæfisnefnd hefur lokið sínum störfum. Skipað er í stöðuna til fimm ára í senn, en þetta eru einstaklingarnir sex sem sóttu um stöðuna:

  • Ása Arnfríður Kristjánsdóttir, deildarstjóri
  • Bjarni Már Magnússon, prófessor
  • Dís Sigurgeirsdóttir, skrifstofustjóri
  • Páll Egill Winkel, sérfræðingur
  • Ragna Bjarnadóttir, skrifstofustjóri
  • Signý Rut Friðjónsdóttir, deildarstjóri

Páll hefur gegnt embætti fangelsismálastjóra frá árinu 2008 en í september árið 2024 tók hann sér leyfi frá störfum. Hann hefur síðan þá sinnt sérverkefnum hjá háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu, sem þá var og hét, og nú síðast sem fulltrúi félags- og húsnæðismálaráðuneytisins í verkefni um nýja Miðstöð um öryggisráðstafanir.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Vistaskipti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið