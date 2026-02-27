Páll Winkel varð fyrir valinu Árni Sæberg skrifar 27. febrúar 2026 13:00 Páll Winkel, fangelsismálastjóri í leyfi, hefur verið skipaður ráðuneytisstjóri. Vísir/Arnar Páll Winkel hefur verið skipaður í embætti ráðuneytisstjóra dómsmálaráðuneytisins, sem auglýst var laust til umsóknar í nóvember. Sex sóttu um embættið, sem Bryndís Helgadóttir hefur gegnt síðan Haukur Guðmundsson lét af störfum í nóvember. Frá þessu er greint á vef Stjórnarráðsins. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra skipar í embættið þegar hæfisnefnd hefur lokið sínum störfum. Skipað er í stöðuna til fimm ára í senn, en þetta eru einstaklingarnir sex sem sóttu um stöðuna: Ása Arnfríður Kristjánsdóttir, deildarstjóri Bjarni Már Magnússon, prófessor Dís Sigurgeirsdóttir, skrifstofustjóri Páll Egill Winkel, sérfræðingur Ragna Bjarnadóttir, skrifstofustjóri Signý Rut Friðjónsdóttir, deildarstjóri Páll hefur gegnt embætti fangelsismálastjóra frá árinu 2008 en í september árið 2024 tók hann sér leyfi frá störfum. Hann hefur síðan þá sinnt sérverkefnum hjá háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu, sem þá var og hét, og nú síðast sem fulltrúi félags- og húsnæðismálaráðuneytisins í verkefni um nýja Miðstöð um öryggisráðstafanir. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Vistaskipti Mest lesið „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Innlent Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Innlent Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Innlent Björn kemst ekki til Melaniu Innlent Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Innlent Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Innlent „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Innlent Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Innlent Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Innlent Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Innlent Fleiri fréttir Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Reykjavíkurborg játar ranga upplýsingagjöf en umboðsmaður segir spurningum enn ósvarað Deilt um framkvæmdir í Ölduselsskóla og flug í samt lag á ný Fái að hitta lækni fyrr með nýju skipulagi á bráðamóttökunni Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Bein útsending: Heilsan okkar – Fíknivandi ungmenna Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Segja verktakann hafa fallið á prófinu Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Þau skipa efstu sæti lista Miðflokksins í Reykjavík Flutti kíló af kókaíni inn í borði og flúði lögreglu á hjóli Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Tvöfalt fleiri karlar en konur kjósa Miðflokkinn Hreyflaskipti á flugvél dýrari en einbýlishús Endurskoða skipurit áður en ákvörðun um varaslökkviliðsstjóra verður tekin Björn kemst ekki til Melaniu Hálka í höfuðborginni og þungfært víða um land „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Strætó fór útaf á Holtavörðuheiði Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Holtavörðuheiði og Fjarðarheiði lokaðar Sex hundruð fastir á Akureyri eftir að áhafnir runnu út á tíma Þúsundir í slæmri stöðu, stjórnvöld verði að bregðast við Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Sjá meira