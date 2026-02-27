„Þetta verða mjög spennandi kosningar“ Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 27. febrúar 2026 22:32 Ólafur Þ. Harðarson rýndi í stöðuna í aðdraganda borgarstjórnarkosninga í benni útsendingu í kvöldfréttum Sýnar í kvöld. Vísir/Einar Það eru verulega spennandi kosningar í vændum í Reykjavík að sögn Ólafs Þ. Harðarsonar stjórnmálafræðings, en spennan gæti magnast enn frekar eftir að kosningaúrslitin liggja fyrir í vor. Sjálfstæðisflokkur og Samfylking tróna yfir aðra flokka í Reykjavík samkvæmt nýrri könnun Maskínu á fylgi flokkanna í borginni og hið nýja Vinstri gæti náð inn að minnsta kosti tveimur fulltrúum úr röðum VG og Vors til vinstri. „Þetta verða mjög spennandi kosningar,“ segir Ólafur sem rýndi í niðurstöður nýrrar könnunar Maskínu í beinni útsendingu í kvöldfréttum Sýnar. Mesta spennan verði að sjá, þegar kosningaúrslitin liggja fyrir, hvaða flokkum tekst að mynda meirihluta. Væri afrek að ná í 30% atkvæða Könnunin var gerð í febrúar, eftir að fyrir lá að Pétur Marteinsson og Hildur Björnsdóttir muni leiða flokkana. Ólafur segist ekkert geta fullyrt um það hvort Pétur höfði jafnvel til meira til hægrisinnaðra jafnaðarmanna en til dæmis Heiða Björg Hilmisdóttir og Dagur B. Eggertsson, líkt og einhverjir hafa velt vöngum yfir. „Ég hef ekki séð nein gögn sem benda til þess. Undanfarið hefur það verið þannig að það er mjög lítið fylgi sem að streymir á milli Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins, þannig ef það gerðist núna þá væri það nýtt,“ segir Ólafur. Flokkarnir tveir séu turnar í þeim skilningi að þeir mælast langstærstir í könnunum, en aftur á móti mælist þeir báðir með innan við fjórðung af fylginu. „Í Gallup-könnunum nýlega var Sjálfstæðisflokkurinn að mælast með yfir 30% og Samfylkingin líka stærri heldur en í þessari könnun. En þegar við lítum á þetta nýja flokkalandslag á Íslandi, núna sjáum við til dæmis að það eru átta flokkar sem kæmust inn í borgarstjórnina miðað við þessa könnun og sá níundi, hann vantar mjög lítið. Þannig það að komast yfir 30% í þessu nýja landslægi það væri mikið afrek, hvort heldur væri hjá Samfylkingunni eða Sjálfstæðisflokknum,“ segir Ólafur. „Það yrði gríðarlegur kosningasigur.“ Miðflokkurinn gæti átt inni en Framsókn „að hrynja“ En það er fleira forvitnilegt í könnuninni séu niðurstöðurnar bornar saman við úrslit síðustu borgarstjórnarkosninga. Nokkrar breytingar er til að mynda að sjá á fylgi Viðreisnar og Miðflokksins, en fylgi Miðflokksins hefur aukist talsvert á landsvísu. Gæti það verið til marks um að hann bæti við sig í borginni? „Hann var náttúrlega með nánast ekkert fylgi 2022, hann er ennþá ekki nema hálfdrættingur í borginni á við það sem hann er á landsvísu. Nú er það reyndar þannig að það er ekki alltaf fullt samræmi milli þess hvað gerist í borginni og hvað gerist í landinu, en miðað við þær tölur þá gæti hann átt eitthvað inni,“ segir Ólafur. Könnun Maskínu fór fram dagana 1. til 27. febrúar 2026 og voru 1.015 svarendur sem tóku afstöðu til flokks.Vísir/Maskína Á sama tíma sé Framsókn „að hrynja“ að sögn Ólafs, en flokkurinn hefur tapað um 75% fylgisins sem hann fékk í síðustu kosningum. „En það er ekkert nýtt og Viðreisn er í rauninni að koma mjög vel út. Miðað við síðustu kosningar þá er Viðreisn hátt í að þrefalda fylgið,“ segir Ólafur þegar hann rýnir í niðurstöður könnunarinnar og ber saman við útkomuna úr kosningunum 2022. Góður árangur hjá Vinstrinu Þá gæti verið tilefni fyrir Vinstrið, nýtt sameiginlegt framboð VG og Vors til vinstri, til að fagna. „Miðað við þetta væru þau með tvo fulltrúa, það vantar ekkert mikið í þriðja fulltrúann þess vegna, það er frekar knappt. En ég held að þetta sé mjög góður árangur hjá Vinstrinu. Í síðustu kosningum var VG með 4% og Sósíalistaflokkurinn undir forystu Sönnu var með 7,7 eða 7,8%, samanlagt eru það tæp 12%. Núna eru þeir að mælast með um 9%, þeir virðast vera að fá meginpartinn af fylginu,“ segir Ólafur. „Það verður mjög fróðlegt að sjá hvort að Vinstrinu takist að höggva eitthvað meira í fylgi Sósíalistanna eins og það mælist núna, og kannski líka Samfylkingarinnar.“ Skoðanakannanir Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Borgarstjórn Mest lesið Páll Winkel varð fyrir valinu Innlent Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Innlent Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Innlent Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Innlent „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Innlent „Heiða hætt? Nei, bara veik heima“ Innlent Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Innlent Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Innlent Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar Innlent Björn kemst ekki til Melaniu Innlent Fleiri fréttir „Þetta verða mjög spennandi kosningar“ „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ „Nú verður fjör” hjá Sjálfstæðismönnum sem kynna lista í Mosó Heiða Guðný á Ljótarstöðum fékk óvænt kið Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Vendingar í borginni, vandræði vegna verktaka og Pepsi-sátt Framsókn sviptir hulunni af framboðslista í Mosó Rósin áfram í hnappagati Samfylkingarinnar Sakfelling hjúkrunarfræðingsins sé sorgleg Flestir óánægðir með störf ríkisstjórnarinnar „Heiða hætt? Nei, bara veik heima“ Reykjadalur fær tugi milljóna eftir allt saman en aðrir minna Samfylking stærst en Sjálfstæðisflokkur skammt undan Landspítali fær 25 milljónir vegna stuðnings við Bakkakotsbörn Páll Winkel varð fyrir valinu Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Síðustu strandaglóparnir komust til Keflavíkur í nótt Borgarfulltrúi sem hlaut ekki náð fagnar endurnýjun „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Reykjavíkurborg játar ranga upplýsingagjöf en umboðsmaður segir spurningum enn ósvarað Deilt um framkvæmdir í Ölduselsskóla og flug í samt lag á ný Fái að hitta lækni fyrr með nýju skipulagi á bráðamóttökunni Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Bein útsending: Heilsan okkar – Fíknivandi ungmenna Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Segja verktakann hafa fallið á prófinu Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Þau skipa efstu sæti lista Miðflokksins í Reykjavík Flutti kíló af kókaíni inn í borði og flúði lögreglu á hjóli Sjá meira