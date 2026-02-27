Innviðaráðherra útilokar ekki að tilboð Icelandair í áætlunarflug milli Ísafjarðar og Reykjavíkur verði samþykkt þrátt fyrir að vera langt yfir áætlun. Tilboðið er það eina sem barst og hljóðar upp á þrjá og hálfan milljarð króna, það er ríflega tveimur milljörðum yfir áætlun Vegagerðarinnar.
Forstjóri Icelandair sagði við fréttastofu að tilboðið byggi fyrst og fremst á reynslu Icelandair af innanlandsflugi, um sé að ræða fjögurra ára samning þar sem taka þurfi tillit til þróunar eldsneytisverðs og annarrar áhættu. Félagið tilkynnti að það hygðist hætta að fljúga til Ísafjarðar í fyrra þar sem einungis litlar vélar geti lent á vellinum.
„Það þarf að fara yfir skilmálana, skoða þá og koma með annað útboð líka. Það er líka möguleki. Þetta er jafn mikið og allt annað styrkt flug í landinu, þessi tala. 3,5 milljarður, þetta er jafn mikið sirkabát, svipuð fjárhæð og allt annað styrkt flug í landinu, þannig þetta er gríðarlega hátt og mikil vonbrigði hversu hátt það er,“ segir Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra.
Ertu þá ekki að útiloka að þið getið tekið þessu tilboði?
„Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu. Við ætlum bara að fara vel yfir þessi mál og skoða þetta,“ svarar Eyjólfur.