Vara við hættu á skriðu­föllum og krapa­flóðum

Eiður Þór Árnason skrifar
Spáð er mikilli uppsafnaðri úrkomu á Vestfjörðum og Snæfellsnesi. Gert er ráð fyrir aukinni hættu á skriðuföllum vegna þessa.
Auknar líkur eru á skriðuföllum næstu daga og er sér í lagi varað við hættu á grjóthruni þar sem vegir liggja undir bröttum hlíðum. Spáð er mikilli rigningu og hlýindum á Vestfjörðum og Vesturlandi.

Veðurstofa Íslands gerir ráð fyrir sunnanstormi um jólin og spáir hlýindum, leysingu og talsverðri rigningu. Vegna þessa er búið að gefa út úrkomuviðvörun fyrir Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð og Vestfirði. 

Sunnanstormur er væntanlegur á morgun og talið að mikil rigning fylgi hvassviðrinu. Búist er við að þessu veðri fylgi talsverð uppsöfnuð úrkoma. Á Snæfellsnesi er spáð 100 til 150 millimetra úrkomu á láglendi yfir þrjá sólarhringa. Sömu tölur er að sjá á Vestfjörðum, að því er fram kemur í tilkynningu frá Veðurstofunni.

Samfara hlýindum og úrkomu í þessu magni er sagt hætt við vatnavöxtum í ám og lækjum. Vegna magns úrkomu megi heldur ekki útiloka vatnsflóð í kringum vatnsfarvegi. Þá sé gott að huga að niðurföllum í kringum hús til að forðast vatnstjón.

Skriðuhætta mest á Snæfellsnesi og Vestfjörðum

Einnig getur skapast skriðuhætta í þessum aðstæðum, að sögn sérfræðinga Veðurstofunnar. Auknar líkur séu á skriðuföllum þar sem úrkoman sé mest eða einna helst á Snæfellsnesi og Vestfjörðum. 

Ofanflóðavakt Veðurstofunnar bendir sérstaklega á grjóthrunshættu þar sem mikil umferð sé á þessum tíma árs. Varað er við vegum undir bröttum hlíðum sem eru þekktir fyrir grjóthrunshættu. 

Þar megi nefna vegi um Súðavíkurhlíð, Raknadalshlíð, Hafnarmúla, Barðaströnd og undir Búlandshöfða. Á þeim svæðum sem mestri rigningu er spáð verði að mestu snjólaust en þar sem snjór sé í giljum og lækjarfarvegum geti krapaflóð fallið meðan veðrið stendur yfir.

Spáð uppsöfnuð úrkoma 22 til 25. desember.Veðurstofa Íslands

Ofanflóðavakt Veðurstofunnar biður því fólk um að sýna aðgát þegar ferðast er undir bröttum hlíðum, horfa í kringum sig og forðast að dvelja lengi innan og neðan farvega. Auk þess þurfi að hafa í huga að skriður geti fallið eftir að mesta ákefð rigningar sé liðin hjá. 

Þá er fólk hvatt til að fylgjast með veðurspám, viðvörunum og ástandi vega á vef Vegagerðarinnar. 

Sunnanstormur á morgun

Um hádegi á morgun kemur sunnanstormur að vestanverðu landinu sem varir fram yfir aðfangadag jóla, 24. desember. Hvassviðrinu fylgir mikil rigning og hlýindi, að sögn Veðurstofunnar. Mest rignir um sunnan- og vestanvert landið en önnur landsvæði verða að mestu þurr.

Á aðfangadagskvöld fer að draga úr vindi og úrkomu. Áfram verður hlýtt á jóladag, fimmtudaginn 25. desember, og súld eða rigning með köflum á sunnan- og vestanverðu landinu.

