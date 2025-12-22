Vara við hættu á skriðuföllum og krapaflóðum Eiður Þór Árnason skrifar 22. desember 2025 18:15 Spáð er mikilli uppsafnaðri úrkomu á Vestfjörðum og Snæfellsnesi. Gert er ráð fyrir aukinni hættu á skriðuföllum vegna þessa. Vísir/Egill Auknar líkur eru á skriðuföllum næstu daga og er sér í lagi varað við hættu á grjóthruni þar sem vegir liggja undir bröttum hlíðum. Spáð er mikilli rigningu og hlýindum á Vestfjörðum og Vesturlandi. Veðurstofa Íslands gerir ráð fyrir sunnanstormi um jólin og spáir hlýindum, leysingu og talsverðri rigningu. Vegna þessa er búið að gefa út úrkomuviðvörun fyrir Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð og Vestfirði. Sunnanstormur er væntanlegur á morgun og talið að mikil rigning fylgi hvassviðrinu. Búist er við að þessu veðri fylgi talsverð uppsöfnuð úrkoma. Á Snæfellsnesi er spáð 100 til 150 millimetra úrkomu á láglendi yfir þrjá sólarhringa. Sömu tölur er að sjá á Vestfjörðum, að því er fram kemur í tilkynningu frá Veðurstofunni. Samfara hlýindum og úrkomu í þessu magni er sagt hætt við vatnavöxtum í ám og lækjum. Vegna magns úrkomu megi heldur ekki útiloka vatnsflóð í kringum vatnsfarvegi. Þá sé gott að huga að niðurföllum í kringum hús til að forðast vatnstjón. Skriðuhætta mest á Snæfellsnesi og Vestfjörðum Einnig getur skapast skriðuhætta í þessum aðstæðum, að sögn sérfræðinga Veðurstofunnar. Auknar líkur séu á skriðuföllum þar sem úrkoman sé mest eða einna helst á Snæfellsnesi og Vestfjörðum. Ofanflóðavakt Veðurstofunnar bendir sérstaklega á grjóthrunshættu þar sem mikil umferð sé á þessum tíma árs. Varað er við vegum undir bröttum hlíðum sem eru þekktir fyrir grjóthrunshættu. Þar megi nefna vegi um Súðavíkurhlíð, Raknadalshlíð, Hafnarmúla, Barðaströnd og undir Búlandshöfða. Á þeim svæðum sem mestri rigningu er spáð verði að mestu snjólaust en þar sem snjór sé í giljum og lækjarfarvegum geti krapaflóð fallið meðan veðrið stendur yfir. Spáð uppsöfnuð úrkoma 22 til 25. desember.Veðurstofa Íslands Ofanflóðavakt Veðurstofunnar biður því fólk um að sýna aðgát þegar ferðast er undir bröttum hlíðum, horfa í kringum sig og forðast að dvelja lengi innan og neðan farvega. Auk þess þurfi að hafa í huga að skriður geti fallið eftir að mesta ákefð rigningar sé liðin hjá. Þá er fólk hvatt til að fylgjast með veðurspám, viðvörunum og ástandi vega á vef Vegagerðarinnar. Sunnanstormur á morgun Um hádegi á morgun kemur sunnanstormur að vestanverðu landinu sem varir fram yfir aðfangadag jóla, 24. desember. Hvassviðrinu fylgir mikil rigning og hlýindi, að sögn Veðurstofunnar. Mest rignir um sunnan- og vestanvert landið en önnur landsvæði verða að mestu þurr. Á aðfangadagskvöld fer að draga úr vindi og úrkomu. Áfram verður hlýtt á jóladag, fimmtudaginn 25. desember, og súld eða rigning með köflum á sunnan- og vestanverðu landinu. Veður Náttúruhamfarir Mest lesið „Ég hef aldrei upplifað annan eins harm“ Innlent Gaf fingurinn á Miklubraut Innlent Hrindir af stað söfnun fyrir móður stúlkunnar sem lést í Suður-Afríku Innlent Breiddi út faðminn fyrir rasista: „Þið þurfið ekki að biðjast afsökunar á að vera hvít lengur“ Erlent Hundrað og fjörutíu milljarða bótakrafa á Samherja sé súrrealísk Innlent „Þetta hefur verið þungur tími“ Innlent Sprengdu rússneskan hershöfðingja í loft upp í Moskvu Erlent Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Veður Nýr ritstjóri stöðvaði umfjöllun um brottvísanir Trump Erlent Ársæll hringdi beint í utanríkisráðherra eftir fundinn Innlent Fleiri fréttir Vara við hættu á skriðuföllum og krapaflóðum Líklegt að hitamet verði slegið um jólin Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Ákveðin suðaustanátt, milt og skúrir síðdegis Hiti að sjö stigum og mildast syðst Fer að lægja norðvestantil um hádegi Djúp lægð grefur um sig Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Tíðindalítið veður en bætir í vind í kvöld Dálítil snjókoma norðantil en þurrt sunnan heiða Lægðin á undanhaldi Víða allhvass vindur og rigning Siggi stormur spáir rauðum jólum Hellidemba í kortunum og líkur á þrumum Stormur gengur yfir sunnan- og vestanvert landið Austan stormur og gular viðvaranir á morgun Hvassviðri eða stormur og gular viðvaranir Bæta við gulri viðvörun á Vestfjörðum og miðhálendi Hvasst sunnantil og víða rigning eða slydda Hvassviðri syðst á landinu Smá rigning eða slydda víða Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Rigning eða slydda sunnan- og vestanlands Bjart sunnan- og vestanlands en él norðan- og austantil Allhvasst syðst en hægari vindur annars staðar Bjartviðri suðvestantil en hvasst suðaustanlands Blæs hressilega af austri Stormur í kortunum Snjódýptin geti náð fjörutíu sentimetrum Gul viðvörun vegna snjókomu Sjá meira