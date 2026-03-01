Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Freyja Þórisdóttir og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa 1. mars 2026 20:04 Um átta hundruð manns voru í komusal Akureyrarflugvallar þegar mest í lét. Hafsteinn Karlsson Hafsteinn Karlsson var á leið til Íslands frá Kaupmannahöfn með konu sinni á fimmtudaginn þegar stefnan var óvænt tekin á Akureyri vegna veðuraðstæðna á Keflavíkurflugvelli. Við tóku um átta klukkustundir af óvissu í komusalnum á Akureyrarflugvelli þar sem mörghundruð manns var gert að bíða í fleiri klukkutíma. Þessu greinir Hafsteinn frá í samtali við fréttastofu Vísis. „Við vorum komin yfir landið þegar flugstjórinn tilkynnti okkur að hann yrði að fljúga svokallað biðflug yfir landinu. Við sáum fleiri vélar sem flugu í hringi yfir Suðurlandið. Svo var henni beint til Akureyrar á varaflugvöll og þegar við lentum þar sagði hann að það yrði einhver einn og hálfur tími sem þyrfti að bíða,“ sagði hann. Biðin reyndist aðeins lengri. Hafsteinn segir áhöfn vélarinnar hafa staðið sig með prýði. Eftir nokkrar klukkustundir var ljóst að biðin yrði talsvert lengri en lagt var upp með og farþegum hleypt frá borði og inn í komusal flugstöðvarinnar. Fá salerni, lítill matur og súrt loft Skömmu síðar eru farþegar fjögurra fullra farþegaþotna komnir inn í lítinn alþjóðlegan komusal Akureyrarflugvallar, rúmlega 600 manns. Í komusalnum er ekki aðstaða til að taka á móti slíkum fjölda af fólki, fá salerni og lítil sem engin matsala. Hafsteinn KarlssonAðsend Hafsteinn segir alveg ljóst að starfsmenn flugvallarins og flugfélaganna hafi gert sitt besta til að koma til móts við strandaða farþega en furðar sig á því að engin viðbragðsáætlun sé í gildi þegar aðstæður eru eins og þær voru fimmtudaginn síðastliðin. Stóran hluta tímans hafi mörghundruð manns þurft að standa þar sem stólar voru takmarkaðir og engin tilraun hafi verið gerð til að stýra því hverjir fengju sæti enda voru þeir fyrstu inn ekki boðnir og búnir til að gefa upp sæti sín. „Á flugstöðinni er mjög lítil matvara til. Það virtist ekki vera neitt nema snakk og sælgæti, gos og bjór og það virtist allt vera selt. Þegar fólk lendir í svona hrakningum hefði verið huggulegt ef einhver hefði hugsað um að gefa okkur eins og eina vatnsflösku eða samloku eða eitthvað. Það er ekki fyrr en það er langt liðið á kvöldið að þá sést einhver pítsasendill koma með pítsakassa sem fer inn á veitingasöluna. Fólk hélt bara að það þyrfti að kaupa þetta eins og allt annað þarna. Enginn lét neinn vita.“ Starfsfólk reynt eftir bestu getu án upplýsinga „Þetta var örugglega meira en helmingurinn útlendingar, margir eflaust að koma í fyrsta sinn til landsins og voru bara óttaslegnir. Það var fólk þarna í panikki. Það var ekkert gert til að taka á móti neinum væri hann veikburða. Það voru ung börn en allir hrúguðust bara inn.“ Hafsteinn segir starfsfólk á flugvellinum hafa staðið sig eins vel og við mætti búast við vægast sagt óvenjulegar og erfiðar aðstæður. Það hafi verið undir gríðarlegu álagi. „Maður spyr sig: hver var aðgerðarstjóri þarna þar sem koma 800 manns í hrakningum?“ Þakkar fyrir að ekki hafi farið verr Hafsteinn sagði upplýsingagjöf engan veginn nægt. „Fólki leið mjög illa og var í örvæntingu að reyna að fá einhvers konar upplýsingar. Starfsfólk þarna reyndi að standa sig vel en höfðu engin svör. Það er eins og enginn hafi verið viðbúinn. Það var engin viðbragðsáætlun virkjuð, eins og maður segir á almannavarnamáli. 