Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu hefur nokkur fjöldi íslenskra ríkisborgara á áhrifasvæðum í Miðausturlöndum haft samband við borgaraþjónustu ráðuneytisins. Þeim hafi verið veittar upplýsingar og aðstoð eftir fremsta megni.
Ráðuneytið beindi því í gær til Íslendinga í Íran, Írak, Kúveit, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Barein og Katar að láta aðstandendur vita af sér og hafa samband við borgaraþjónustuna sé aðstoðar þörf. Þó nokkur fjöldi hefur gert það.
Í svari við fyrirspurn fréttstofu segir Ægir Þór Eysteinsson, upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins að ráðuneytið hafi brýnt fyrir fólki að virða tilmæli stjórnvalda og fylgjast með staðbundnum fjölmiðlum.
Hann segir borgaraþjónustuna fylgjast grannt með þróun mála, meðal annars í nánu samstarfi við Norðurlöndin sem og sendiráð þeirra á áhrifasvæðum.
Flestum flugferðum frá Miðausturlöndum hefur verið aflýst og þúsundir ferðamanna eru því strandaglópar.