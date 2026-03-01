Innlent

Ís­lendingar óska eftir að­stoð

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Frá flugvellinum í Dubai þar sem allt iðar vanalega af lífi en í baksýn má sjá reyk vegna flugskeytaárása Írana. Flugskeyti hafa verið skotin niður en brak hefur fallið til jarðar.
Frá flugvellinum í Dubai þar sem allt iðar vanalega af lífi en í baksýn má sjá reyk vegna flugskeytaárása Írana. Flugskeyti hafa verið skotin niður en brak hefur fallið til jarðar. vísir/AP

Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu hefur nokkur fjöldi íslenskra ríkisborgara á áhrifasvæðum í Miðausturlöndum haft samband við borgaraþjónustu ráðuneytisins. Þeim hafi verið veittar upplýsingar og aðstoð eftir fremsta megni.

Ráðuneytið beindi því í gær til Íslendinga í Íran, Írak, Kúveit, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Barein og Katar að láta aðstandendur vita af sér og hafa samband við borgaraþjónustuna sé aðstoðar þörf. Þó nokkur fjöldi hefur gert það.

Í svari við fyrirspurn fréttstofu segir Ægir Þór Eysteinsson, upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins að ráðuneytið hafi brýnt fyrir fólki að virða tilmæli stjórnvalda og fylgjast með staðbundnum fjölmiðlum.

Flugvélar standa í röðum við flugvöllinn í Dubai í dag. Öllum ferðum um völlinn hefur verið aflýst.vísir/AP

Hann segir borgaraþjónustuna fylgjast grannt með þróun mála, meðal annars í nánu samstarfi við Norðurlöndin sem og sendiráð þeirra á áhrifasvæðum.

Flestum flugferðum frá Miðausturlöndum hefur verið aflýst og þúsundir ferðamanna eru því strandaglópar.

