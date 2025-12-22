Enski boltinn

„Þetta mun ekki buga okkur“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ruben Amorim með Bruno Fernandes eftir leik með Manchester United en portúgalski stjórinn verður án fyrirliða síns í næstu leikjum.
Ruben Amorim með Bruno Fernandes eftir leik með Manchester United en portúgalski stjórinn verður án fyrirliða síns í næstu leikjum. Getty/Robbie Jay Barratt

Ruben Amorim, stjóri Manchester United, sagðist búast við því að Bruno Fernandes yrði frá í dágóðan tíma eftir að hafa meiðst í 2-1 tapi Manchester United gegn Aston Villa í gær.

Fernandes virtist togna aftan í læri undir lok fyrri hálfleiks á Villa Park. Hann hélt reyndar áfram þar til í hálfleik en var að lokum skipt út af fyrir Lisandro Martínez.

„Ég held að þetta séu meiðsli í vöðva svo hann verður frá í dágóðan tíma,“ sagði Amorim.

„Ég held að hann muni missa af nokkrum leikjum, ég veit það ekki fyrir víst svo við skulum sjá til. Maður hefur aldrei stjórn á þessum hlutum svo við sjáum til. Hann er náungi sem er alltaf í formi svo hann gæti náð sér nokkuð vel en ég veit það ekki,“ sagði Amorim.

Að missa Fernandes væri mikið áfall fyrir Amorim, sem er þegar án Bryan Mbeumo, Amad Diallo og Noussair Mazraoui á meðan þeir keppa í Afríkukeppninni.

Matthijs de Ligt og Harry Maguire eru báðir meiddir á meðan Kobbie Mainoo var tekinn úr hópnum gegn Villa á síðustu stundu eftir að kálfavandamál tók sig upp á æfingu.

Skortur á öðrum valkostum þýddi að Amorim neyddist til að láta átján ára tvíeykið Jack Fletcher og Shea Lacey spila sinn fyrsta leik með aðalliðinu á Villa Park.

„Ég held að hann [Fernandes] muni ekki spila næstu leiki, en við sjáum til,“ sagði Amorim. 

„Í fyrra vorum við í sömu stöðu á þessum tíma svo þetta mun ekki buga okkur, þetta mun gera okkur sterkari. Strákarnir stóðu sig vel í dag og við verðum að vinna með þeim leikmönnum sem við höfum, engar afsakanir, og reyna að vinna næsta leik,“ sagði Amorim.

Næsti leikur United er gegn Newcastle á Old Trafford á öðrum degi jóla og ef Fernandes missir af leiknum verður það aðeins í þriðja sinn sem hann er frá vegna meiðsla eða veikinda síðan hann kom frá Sporting CP í janúar 2020.

Hann missti af einum leik vegna flensu í mars 2022 og tveimur leikjum vegna hnémeiðsla í maí 2024.

