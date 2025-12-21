Enski boltinn

Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svaka­legar tæklingar

Aron Guðmundsson skrifar
Sænsku framherjarnir Viktor Gyökeres og Alexander Isak reimuðu báðir á sig markaskóna í gær. Annar þeirra þurfti hins vegar að fara af velli meiddur eftir svakalega tæklingu
Sænsku framherjarnir Viktor Gyökeres og Alexander Isak reimuðu báðir á sig markaskóna í gær. Annar þeirra þurfti hins vegar að fara af velli meiddur eftir svakalega tæklingu Vísir/Getty

Sænskir framherjar reimuðu á sig markaskóna í ensku úrvalsdeildinni í gær þar sem að breyting varð á toppi deildarinnar, en ekki lengi. Liverpool heldur áfram á sigurbraut, Wolves eru enn versta lið deildarinnar og Haaland heldur áfram að raða inn mörkum.

Umferðin hófst með athyglisverðri viðureign Newcastle United og Chelsea á St. Jame's Park. Í leik sem lauk með 2-2 jafntefli. Gestirnir frá Lundúnum voru 2-0 undir í hálfleik en komu til baka og náðu í stig.

Manchester City tyllti sér þá á topp deildarinnar um stund með 3-0 sigri gegn West Ham þar sem að Erling Haaland skoraði tvö mörk og lagði upp eitt fyrir Tijani Reijnders.

Boðið var upp á mikla dramatík þegar að Bournemouth tók á móti Burnley í leik sem lauk með 1-1 jafntefli.

Á Molineux tók botnlið deildarinnar, Wolves á móti Brentford. Wolves hefur ekki unnið leik á tímabilinu til þessa og ekki breyttist það gegn Brentford sem fór með 2-0 sigur af hólmi.

Þá vann Liverpool góðan 2-1 sigur á útivelli gegn Tottenham. Tvö rauð spjöld fóru á loft í leiknum og Alexander Isak skoraði fyrsta mark Liverpool en þurfti í kjölfarið að fara meiddur af velli.

Arsenal svaraði sigri Manchester City með því að leggja Everton að velli á útivelli og þar með tylla sér aftur á topp deildarinnar. Viktor Gyökeres skoraði eina mark leiksins. 

Dominic Calvert-Lewin var allt í öllu þegar að nýliðar Leeds United unnu 4-1 sigur á Crystal Palace og færast því fjær fallsvæðinu.

