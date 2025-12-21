Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Aron Guðmundsson skrifar 21. desember 2025 09:03 Sænsku framherjarnir Viktor Gyökeres og Alexander Isak reimuðu báðir á sig markaskóna í gær. Annar þeirra þurfti hins vegar að fara af velli meiddur eftir svakalega tæklingu Vísir/Getty Sænskir framherjar reimuðu á sig markaskóna í ensku úrvalsdeildinni í gær þar sem að breyting varð á toppi deildarinnar, en ekki lengi. Liverpool heldur áfram á sigurbraut, Wolves eru enn versta lið deildarinnar og Haaland heldur áfram að raða inn mörkum. Umferðin hófst með athyglisverðri viðureign Newcastle United og Chelsea á St. Jame's Park. Í leik sem lauk með 2-2 jafntefli. Gestirnir frá Lundúnum voru 2-0 undir í hálfleik en komu til baka og náðu í stig. Manchester City tyllti sér þá á topp deildarinnar um stund með 3-0 sigri gegn West Ham þar sem að Erling Haaland skoraði tvö mörk og lagði upp eitt fyrir Tijani Reijnders. Boðið var upp á mikla dramatík þegar að Bournemouth tók á móti Burnley í leik sem lauk með 1-1 jafntefli. Á Molineux tók botnlið deildarinnar, Wolves á móti Brentford. Wolves hefur ekki unnið leik á tímabilinu til þessa og ekki breyttist það gegn Brentford sem fór með 2-0 sigur af hólmi. Þá vann Liverpool góðan 2-1 sigur á útivelli gegn Tottenham. Tvö rauð spjöld fóru á loft í leiknum og Alexander Isak skoraði fyrsta mark Liverpool en þurfti í kjölfarið að fara meiddur af velli. Arsenal svaraði sigri Manchester City með því að leggja Everton að velli á útivelli og þar með tylla sér aftur á topp deildarinnar. Viktor Gyökeres skoraði eina mark leiksins. Dominic Calvert-Lewin var allt í öllu þegar að nýliðar Leeds United unnu 4-1 sigur á Crystal Palace og færast því fjær fallsvæðinu. Enski boltinn Leeds United Crystal Palace FC Everton FC Arsenal FC AFC Bournemouth Burnley FC Tottenham Hotspur Liverpool FC Wolverhampton Wanderers Brentford FC Newcastle United Chelsea FC Manchester City West Ham United Mest lesið Dómarinn hlýtur mikið lof fyrir stundarbræði í garð Jake Paul og Joshua Sport Ronaldo á nærbuxunum lætur Elon Musk efast um sjálfan sig Fótbolti Stór nöfn úr leik á HM í pílukasti Sport Gleði og sorg í sigri Liverpool Enski boltinn Slæm fjárhagsstaða HSÍ kemur ekki niður á EM Handbolti Slot fámáll um stöðuna á Isak Enski boltinn Calvert-Lewin hættir ekki að skora Enski boltinn Dagskráin í dag: Stjörnur eiga leik á HM, NFL og enski Sport Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Enski boltinn Donni fagnaði EM vali með skotsýningu Handbolti Fleiri fréttir Sjáðu mörkin úr enska: Sviptingar, sænskt þema og svakalegar tæklingar Calvert-Lewin hættir ekki að skora Gyökeres skaut Arsenal aftur á toppinn Slot fámáll um stöðuna á Isak Gleði og sorg í sigri Liverpool Dramatík er Broja reyndist hetja Burnley Haaland frábær er Manchester City komst á toppinn Andri Lucas skoraði í langþráðum sigri Blackburn Chelsea vann upp tveggja marka forskot á St James' Park Ekkert fararsnið á Guardiola sem segir að City verði að vera undirbúið Tíu bestu mörkin úr leikjum Liverpool og Tottenham Salah bað samherjana afsökunar Lineker fokillur við blaðamann: „Þvílíkt kjaftæði“ Skírði soninn LFC og Mac Allister lét draum feðganna rætast Jóga og pílates lykillinn að snöggri endurkomu Fantasýn: „Hann setti allt á 3 og það kom upp 19“ Alexander Isak fékk sænska gullboltann „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Amorim vill Neves Benti á hinn íslenska Dan Burn Lést á leiðinni heim úr fótboltaleik Forsætisráðherrann hótar Roman Abramovich og segir að „klukkan tifi“ „Sýnum kvennaíþróttir af því að þær eru frábærar“ Snéri aftur í fótbolta eftir 35 ára hlé: „Kalla mig Jackie Grealish“ Óttast að besti leikmaður Liverpool verði frá Ungstirnið skallaði meistarana áfram Gat ekki komið í veg fyrir að City færi áfram City sagt ætla að keppa við Liverpool og United um Semenyo Man United ósátt við Marokkó og FIFA Sápan trolluð: „Þetta er þessi klikkhaus með röddina“ Sjá meira