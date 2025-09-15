Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-1 | Eyjamenn náðu ekki upp í efri hlutann Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 15. september 2025 17:17 Breiðablik skoraði jöfnunarmark seint í leiknum eftir að hafa lent undir snemma. vísir/diego Breiðablik og ÍBV gerðu 1-1 jafntefli í lokaleik Bestu deildar karla fyrir tvískiptingu. Eyjamenn misstu þar með af sæti í efri hlutanum á markatölu. Stigið færir Breiðablik nær næstu liðum, núna sex stigum frá Stjörnunni og Víkingi. Leikurinn fór afar hægt af stað hjá báðum liðum. Gestirnir frá Vestmannaeyjum skoruðu fyrsta mark leiksins á 26. mínútu þegar Sverrir Páll Hjaltested átti skot á markið sem Damir Muminovic reyndi að hreinsa í burtu en hitti þverslánna og boltinn skaust til baka í markið. Breiðablik var meira með boltann en sendingar fóru forgörðum og liðið átti erfitt með að skapa sér hættuleg færi. Staðan því 0-1 fyrir Eyjamönnum í hálfleik. Síðari hálfleikur einkenndist af því sama og í fyrri. Heimamenn meira með boltann en áttu lítið af svörum við þéttum varnarpakka ÍBV. Tobias Thomsen tókst að jafna leikinn með frábærum skalla á 82. mínútu. Jafntefli niðurstaðan og ÍBV spilar innbyrðis leiki í neðri hluta deildarinnar. Breiðablik heldur sínu plássi í fjórða sæti og er liðið nú án sigurs í síðustu sjö leikjum og Evrópusætið fjarlægist smám saman ásamt liðunum fyrir ofan. Atvik leiksins Það verður að vera fyrsta mark leiksins sem var stórfurðulegt. Alex Freyr Hilmarsson átti fyrsta skotið sem endaði í stönginni. Vicente Valor tók frákastið en Anton Ari Einarsson varði þann bolta. Þá kemur Sverrir Páll Hjaltested og tekur skotið, Damir reyndi að bjarga á línu en skotið hans fór í þverslána og svo í netið. Stjörnur og skúrkar Marcel Zapytowski átti frábæran leik í marki ÍBV ásamt þéttum varnarpakka ÍBV manna. Stemning og umgjörð Fín umgjörð hérna á leik sem var til styrktar Ljóssins. Hefði viljað heyra mér í stuðningsmönnum beggja liða og sérstaklega þá Breiðabliks megin. Dómarar Þórður Þorsteinsson Þórðarson var á flautunni í dag, með honum voru Kristján Már Ólafs og Bergur Daði Ágústsson á hliðarlínunum. Engin stór atvik og leikurinn fékk að flæða vel. Viðtöl Halldór: Vonbrigði að vinna ekki leikinn Halldór Árnason á hliðarlínunni. Paweł/Vísir „Það voru vonbrigði að skapa ekki fleiri færi úr færunum og yfirburðunum, og það voru vonbrigði að vinna ekki leikinn, “ sagði Halldór Árnason, þjálfari Breiðabliks, eftir jafntefli liðsins í lokaumferðinni í kvöld. Breiðablik var mun meira með boltann og átti liðið erfitt að skapa sér færi og finna svæði hjá þéttu liði ÍBV. „Mér finnst við hafa átt sigurinn skilið, en það er erfitt að segja það þegar við jöfnum svona seint. Þetta var algjört ping pong hérna í lokin, þeir þurftu auðvitað sigurmarkið til þess að koma sér í efri hlutann. Við hefðum kannski getað nýtt okkur það betur þegar þeir opnuðust hérna til baka og klárað þetta. Ég hefði viljað sjá menn aðeins áræðnari til þess að klára þetta hérna í lokin.“ Halldór talaði um eftir tap á móti ÍA í síðustu umferð að það stigasöfnun liðsins í sumar gegn liðum í neðri hlutanum hafi ekki verið nógu góð. Liðið hafi hinsvegar sótt fín úrslit á móti þeim liðum sem eru fyrir ofan. Deildin skiptist nú í efri og neðri hluta og ljóst að Blikar eigi innbyrðis leiki við þau lið. „Þetta hefur verið sagan í sumar á móti liðum sem spila þéttan varnarleik neðarlega. Við erum mikið með boltann og erum mikið í kringum teiginn og inni í teignum en við náum bara ekki að skapa okkur færi.“ „Það gefur okkur ekkert núna að skoða fyrri úrslit við liðin fyrir ofan. Það gefur okkur ekkert nema að við mætum klárir til leiks. Við mættum öflugir í dag, mjög aggresívir í pressu og í endurpressu og það var allt til staðar. Við verðum að halda í það og vera hugrakkir í að pressu og hlaupa með öllum liðum. Það eru þessir leikir framundan sem við höfum til að safna stigum og berjast fyrir okkar möguleikum í Evrópu og í efri hlutanum,“ sagði Halldór að lokum. „Stoltir af því sem við höfum gert í sumar“ „Það var helvíti svekkjandi að fá á sig þetta jöfnunarmark en stig á Kópavogsvelli er frábært. En þetta er ótrúlega svekkjandi miðað við hvað við lögðum mikið í þetta,“ sagði Þorlákur Breki Baxter, leikmaður ÍBV, svekktur eftir jafntefli liðsins í kvöld. ÍBV hélt lengi við úti eða þar til á 82. mínútu þegar Breiðablik jafnaði metin. „Þetta er góður hópur og liðsandinn er góður. Að mínu mati getum við verið stoltir af því sem við höfum gert í sumar. Það hafa allir spáð okkur tólfta sæti og haldið því fram að við getum ekki neitt. Ég tel að liðið hefði átt fullt erindi í efri hluta deildarinar.“ Besta deild karla Breiðablik ÍBV