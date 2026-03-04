Liverpool setti afar svekkjandi met

Það hefur reynt á stuðningsmenn Liverpool í titilvörninni í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á þessu tímabili og enn einn kaflinn í framhaldssögunni um svekkjandi lokakafla leiktíðarinnar bættist við á móti botnliði deildarinnar í gær.
Liverpool tapaði þá á móti Wolves 2-1 eftir að hafa jafnað metin í 1-1. Liverpool klúðraði hverju dauðafærinu á fætur öðru og fékk síðan á sig sigurmark í uppbótatíma.
Með því að fá á sig þetta mark setti Liverpool nýtt met, því í fyrsta sinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar hefur lið fengið á sig fimm sigurmörk í uppbótatíma á einu og sama tímabilinu.
Það gerðist líka í 2-1 tapi á móti Manchester City, í 3-2 tapi á móti Bournemouth, 2-1 tapi á móti Chelsea og 2-1 tapi á móti Crystal Palace.
Mentality issue for Liverpool
Mark Palace-manna kom á 90+7. mínútu, mark Chelsea kom á 90+5. mínútu, mark Bournemouth kom á 90+5. mínútu, mark City á 90+3. mínútu og svo markið í gær sem kom á 90.+4. mínútu.
„Þetta hefur komið fyrir okkur svo oft á þessu tímabili. Að það hafi gerst í uppbótartíma gæti verið tilviljun, þótt það hafi gerst svo oft. Við gáfum varla færi á okkur í dag, við gáfum eitt færi og fengum á okkur tvö mörk,“ sagði Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, eftir leikinn.
Þetta tap Liverpool skilur þá eftir í fimmta sæti deildarinnar, þótt þeir gætu fallið niður í sjötta sæti ef Chelsea vinnur Aston Villa á Villa Park í kvöld.
Liverpool have lost five games thanks to 90th minute goals in the Premier League this season, the most of any side in a single campaign in the competition's history.
