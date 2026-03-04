Enski boltinn

Liverpool setti afar svekkjandi met

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alexis Mac Allister svekkir sig yfir sigurmarki Úlfanna í gær. Hann og félagar hans í Liverpool ættu að vera farnir að þekkja þessa tilfinningu.
Alexis Mac Allister svekkir sig yfir sigurmarki Úlfanna í gær. Hann og félagar hans í Liverpool ættu að vera farnir að þekkja þessa tilfinningu. Getty/Jacob King

Það hefur reynt á stuðningsmenn Liverpool í titilvörninni í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á þessu tímabili og enn einn kaflinn í framhaldssögunni um svekkjandi lokakafla leiktíðarinnar bættist við á móti botnliði deildarinnar í gær.

Liverpool tapaði þá á móti Wolves 2-1 eftir að hafa jafnað metin í 1-1. Liverpool klúðraði hverju dauðafærinu á fætur öðru og fékk síðan á sig sigurmark í uppbótatíma.

Með því að fá á sig þetta mark setti Liverpool nýtt met, því í fyrsta sinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar hefur lið fengið á sig fimm sigurmörk í uppbótatíma á einu og sama tímabilinu.

Það gerðist líka í 2-1 tapi á móti Manchester City, í 3-2 tapi á móti Bournemouth, 2-1 tapi á móti Chelsea og 2-1 tapi á móti Crystal Palace.

Mark Palace-manna kom á 90+7. mínútu, mark Chelsea kom á 90+5. mínútu, mark Bournemouth kom á 90+5. mínútu, mark City á 90+3. mínútu og svo markið í gær sem kom á 90.+4. mínútu.

„Þetta hefur komið fyrir okkur svo oft á þessu tímabili. Að það hafi gerst í uppbótartíma gæti verið tilviljun, þótt það hafi gerst svo oft. Við gáfum varla færi á okkur í dag, við gáfum eitt færi og fengum á okkur tvö mörk,“ sagði Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, eftir leikinn.

Þetta tap Liverpool skilur þá eftir í fimmta sæti deildarinnar, þótt þeir gætu fallið niður í sjötta sæti ef Chelsea vinnur Aston Villa á Villa Park í kvöld.

Enski boltinn Liverpool FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið