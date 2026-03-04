Fabian Hurzeler, knattspyrnustjóri Brighton, gagnrýndi það hversu langan tíma topplið Arsenal tekur í að framkvæma hornspyrnur í leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni. Arsenal og Brighton mætast í kvöld í deildinni.
Hurzeler, nýtti tækifærið á blaðamannafundi í gær til þess að gagnrýna Arsenal liðið fyrir það hversu langan tíma það tæki leikmenn liðsins að koma boltanum í leik þegar að um hornspyrnur væri að ræða.
Þjóðverjinn hafði fyrr á tímabilinu minnst á það hversu þýðingarmikil föstu leikatriðin gætu verið en upp á síðkastið hefur umræðan í kringum þau verið neikvæð. Segir Huerzler það vera stöðuna sökum þess að föstu leikatriðin séu farin að trufla flæðið í leikjunum sjálfum.
„Við þurfum skýrar reglur varðandi það hversu langan tíma þú getur tekið þér til að framkvæma hornspyrnur eða aukaspyrnur. Þegar að Arsenal á hornspyrnu og er í forystunni í sínum leikjum geta þeir eytt yfir einni mínútu í að framkvæma sínar hornspyrnur.“
Benti Hurzeler á það sem honum finnst vera skyldu liðanna í ensku úrvalsdeildinni gagnvart stuðningsmönnum sem eyða peningum til þess að sækja leiki deildarinnar.
„Hver stuðningsmaður eyðir stórum fjárhæðum til þess að horfa á leiki hjá okkur og ættu að geta séð jafn mikið af spiluðum fótbolta og allir aðrir. Þeir vilja sjá fótboltaleiki. Ekki bara fimmtíu mínútur þar sem að boltinn er í leik og svo fjörutíu mínútur þar sem boltinn er ekki í leik.“
Ekki megi þó búast við breytingum á næstunni.
„Við vitum hversu stórt hlutverk föst leikatriði spila í ensku úrvalsdeildinni. Þetta er mikið tískufyrirbrigði akkúrat núna og við þurfum að aðlaga okkur að því.“
Samkvæmt tölfræðiveitunni OPTA eyðir Arsenal að meðaltali 44,4 sekúndum í að koma boltanum í leik í hornspyrnum. Mest allra liða í ensku úrvalsdeildinni. Brighton er hins vegar ekki ýkja langt undan. Lærisveinar Hurzeler eyða 37,4 sekúndum að meðaltali í að taka sínar hornspyrnur.
Föst leikatriði hafa reynst Arsenal afar vel. Liðið hefur skorað sextán mörk upp úr hornspyrnum til að mynda. Þar af hafa níu þeirra marka reynst sigurmörk liðsins í leikjum í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Hér fyrir neðan má sjá þau mörk.
Leikur Brighton og Arsenal hefst klukkan hálf átta og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport 3.