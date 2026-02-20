Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns

Knattspyrnukonan Jasmín Erla Ingadóttir er búin að finna sér nýtt félag fyrir sumarið en hún samdi um að spila með Víkingum í Bestu deild kvenna sumarið 2016.
Knattspyrnudeild Víkings segir frá því að hún hafi samið við Jasmínu Erlu um að spila með liðinu út tímabilið.
Jasmín Erla er 27 ára gömul og kemur til Víkings frá Val. Jasmín spilar sem framherji eða framarlega á miðjunni og hefur skorað 41 mark í 172 leikjum fyrir Val, Stjörnuna, FH og Fylki í efstu deild.
Jasmín Erla var með 1 mark í 19 leikjum með Val á síðustu leiktíð.
Jasmín lék einnig eitt tímabil með Apollon Limassol á Kýpur. Hún var jafnframt markahæsti leikmaður Bestu deildarinnar árið 2022 þegar hún skoraði 11 mörk í 18 leikjum með Stjörnunni.
Jasmín á 23 leiki að baki fyrir yngri landslið Íslands og hefur skorað í þeim 2 mörk.
Jasmín Erla er því mætt á sömu slóðir og yngri bróðir hennar, Kristall Máni Ingason, gerði mjög góða hluti og varð bæði Íslands- og bikarmeistari með karlaliði Víkings áður en hann fór út í atvinnumennsku.
