Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Aron Guðmundsson skrifar 21. febrúar 2026 13:30 Samúel Kári í leik með Stjörnunni gegn Víkingi Reykjavík á síðasta tímabili í Bestu deildinni. Paweł/Vísir Stjarnan hafði betur gegn Fram, 3-2, í leik liðanna í A-deild Lengjubikarsins í fótbolta í dag. Samúel Kári Friðjónsson reyndist hetja Stjörnunnar í leiknum. Garðbæingar verma nú toppsæti síns riðils með fullt hús stiga. Spilað var á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal og það voru heimamenn í liði Fram sem skoruðu fyrsta markið. Það gerði Róbert Hauksson á 14.mínútu. Forysta Framarar entist í tæpan stundarfjórðung því að á 29.mínútu jafnaði Bolvíkingurinn Andri Rúnar Bjarnason metin fyrir Stjörnuna. Stjarnan tók síðan forystuna í leiknum þegar að Haukur Örn Brink kom liðinu yfir með öðru marki Garðbæinga á 49.mínútu, 2-1. Framarar svöruðu með marki á 69.mínútu. Það mark skoraði Kennie Chopart og jafnaði metin, 2-2. Það var þó enn nægur tími fyrir eitt mark til viðbótar og á 77.mínútu skoraði Samúel Kári Friðjónsson þriðja mark Stjörnunnar og tryggði liðinu um leið 3-2 sigur. Sigurinn sér til þess að Stjarnan tyllir sér á topp riðils eitt í A-deild Lengjubikarsins og er þar með fullt hús stiga eftir þrjár umferðir. Fram er hins vegar með þrjú stig eftir þrjá leiki og í 4.sæti riðilsins. Lengjubikar karla Stjarnan Fram