Íslenski boltinn

Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára

Aron Guðmundsson skrifar
Samúel Kári í leik með Stjörnunni gegn Víkingi Reykjavík á síðasta tímabili í Bestu deildinni. 
Samúel Kári í leik með Stjörnunni gegn Víkingi Reykjavík á síðasta tímabili í Bestu deildinni.  Paweł/Vísir

Stjarnan hafði betur gegn Fram, 3-2, í leik liðanna í A-deild Lengjubikarsins í fótbolta í dag. Samúel Kári Friðjónsson reyndist hetja Stjörnunnar í leiknum. Garðbæingar verma nú toppsæti síns riðils með fullt hús stiga.

Spilað var á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal og það voru heimamenn í liði Fram sem skoruðu fyrsta markið. Það gerði Róbert Hauksson á 14.mínútu.

Forysta Framarar entist í tæpan stundarfjórðun því að á 29.mínútu jafnaði Bolvíkingurinn Andri Rúnar Bjarnason metin fyrir Stjörnuna. 

Stjarnan tók síðan forystuna í leiknum þegar að Haukur Örn Brink kom liðinu yfir með öðru marki Garðbæinga á 49.mínútu, 2-1. 

Framarar svöruðu með marki á 69.mínútu. Það mark skoraði Kennie Chopart og jafnaði metin, 2-2. 

Það var þó enn nægur tími fyrir eitt mark til viðbótar og á 77.mínútu skoraði Samúel Kári Friðjónsson þriðja mark Stjörnunnar og tryggði liðinu um leið 3-2 sigur. 

Sigurinn sér til þess að Stjarnan tyllir sér á topp riðils eitt í A-deild Lengjubikarsins og er þar með fullt hús stiga eftir þrjár umferðir. Fram er hins vegar með þrjú stig eftir þrjá leiki og í 4.sæti riðilsins. 

Lengjubikar karla Stjarnan Fram

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið