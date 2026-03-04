Leikmannasamtök Tékklands hafa kallað eftir lífstíðarbanni frá knattspyrnu fyrir kynferðisbrotamenn eftir að þjálfari, sem tók kvenkyns leikmenn upp í laumi, komst hjá fangelsisvist með eins árs skilorðsbundnum dómi.
Petr Vlachovsky fékk einnig fimm ára þjálfunarbann innanlands frá sakadómara eftir að komist var að því að þessi fyrrverandi þjálfari hjá 1. FC Slovacko hafði tekið upp konur í búningsklefum og sturtum yfir fjögurra ára tímabil.
Refsingin var kveðin upp árið 2025 en komst í hámæli í síðasta mánuði þegar nokkrir leikmenn tjáðu sig á staðbundnum fréttavef, Seznam. Dómurinn hafði verið kveðinn upp án réttarhalda og leikmennirnir gátu ekki áfrýjað.
A suspended prison sentence with only a domestic coaching ban is simply not enough.Players at 1. FC Slovacko – a top-division women’s club in Czechia – were secretly filmed in their changing room for four years by their coach.Petr Vlachovsky has avoided prison and been banned… pic.twitter.com/21Ri7WPlZg— FIFPRO (@FIFPRO) March 3, 2026
Samtökin Leikmannasamtök Tékklands, með stuðningi alþjóðlegra leikmannasamtaka, FIFPRO, „skora á tékkneska knattspyrnusambandið að koma á lífstíðarbanni frá knattspyrnu fyrir Vlachovsky og alla kynferðisbrotamenn. FIFPRO kannar mögulegar lagaleiðir fyrir hönd leikmanna til að ná fram alþjóðlegu banni,“ sögðu samtökin í yfirlýsingu.
„Eins og staðan er gæti Vlachovsky verið kominn aftur til þjálfunar í Tékklandi í lok árs 2030, á meðan engar lagalegar takmarkanir eru til staðar sem koma í veg fyrir að hann þjálfi erlendis jafnvel fyrir þann tíma. Fórnarlömbin fengu ekki tækifæri til að sækja opinber réttarhöld og gátu ekki áfrýjað því sem leikmenn líta á sem afar væga dómsuppkvaðningu,“ sagði FIFPRO.
FIFPRO bætti við í færslu á samfélagsmiðlum: „Kynferðisofbeldi án snertingar er samt sem áður ofbeldi og leikmenn verða að vera verndaðir.“