Hollenska knattspyrnugoðsögnin Ruud Gullit segist vera búinn að fá nóg af spilamennskunni í fótboltanum í dag og lýsti því yfir að hann muni ekki horfa lengur á fótboltaleiki.
„Ég hef ákveðið að hætta að horfa á fótbolta. Ég hef ekki lengur gaman af íþróttinni okkar,“ sagði Ruud Gullit í viðtali við Ziggo Sport.
Gullit átti sjálfur frábæran feril þar sem hann vann fjölda titla með AC Milan, var fyrirliði Evrópumeistara Hollands 1988 og endaði feril sinn sem spilandi knattspyrnustjóri í ensku úrvalsdeildinni.
Ruud Gullit did not hold back on the state of football after watching Arsenal vs. Chelsea. pic.twitter.com/VeWO9hc5wY— ESPN FC (@ESPNFC) March 3, 2026
Það lítur út fyrir að stórleikur Arsenal og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni um síðustu helgi hafi verið kveikjan að þessum hörðu viðbrögðum kappans.
„Ég horfði á Arsenal gegn Chelsea og þetta var þvílíkur ruslfótboltaleikur,“ sagði Gullit.
„Ég sé leikmenn reyna að fiska hornspyrnur, leikmenn reyna að fiska innköst og ég sé boltastráka tilbúna að rétta leikmönnum handklæði. Fótboltinn er orðinn alveg hræðilegur. Ég vona að þetta sé ekki leiðin sem við stefnum á. Ég bíð eftir leikmönnum sem taka varnarmenn á, einhverjum eins og Lamine Yamal. Ég sakna gleðinnar. Ég hef bara ekki lengur gaman af fótbolta,“ sagði Gullit.
„Allir eru að framkvæma verkefni á vellinum. Hvar eru leikmennirnir sem rekja boltann? Hvar eru leikmennirnir sem þora að gera eitthvað? Af hverju eru allir að senda boltann. Senda, senda, senda, senda,“ sagði Gullit hneykslaður.
Hann fékk Gullknöttinn árið 1987 sem besti fótboltamaður Evrópu og varð í öðru sæti árið eftir.