Kominn með nóg af flakkinu

Sverrir Páll Hjaltested mun leika með FH í Bestu deild karla í fótbolta í sumar. Hann kveður ÍBV með söknuði en var kominn með nóg af ferðalögum og vill koma sér fyrir á höfuðborgarsvæðinu.
„Þetta er stór klúbbur á Íslandi og flottir strákar í liðinu. Ég held að framtíðin sé björt hjá FH,“ segir Sverrir sem lýst vel á verkefnið í Hafnarfirði.
Jóhannes Karl Guðjónsson er nýr þjálfari liðsins og töluverðar breytingar orðið á leikmannahópnum sem er yngri en í fyrra. Sverrir hefur verið án liðs frá því að samningur hans við ÍBV rann út í haust en leist best á Hafnarfjörðinn.
„Jói er með sterkar áherslur. Ég er búinn að taka tvær æfingar hjá honum. Hann er með ákveðnar á áherslum og stendur fast í lappirnar með að við fylgjum því sem hann leggur upp með,“
„Svo er þetta á höfuðborgarsvæðinu, ég er búinn að vera í Eyjum í þrjú ár og mig langaði svolítið að koma aftur í bæinn,“ segir Sverrir.
Sverrir hefur þurft að vera mikið fram og til baka í Eyjum síðustu ár og finnur nú meiri fótfestu.
„Þetta er búið að vera alvöru púsl síðustu þrjú ár. Ég er í skóla í bænum og svo hefur maður verið að flytja til Eyja eftir æfingaferð og finna sér æfingar hjá þessu og þessu liði. Maður var svolítið kominn með nóg af þessu púsli,“ segir Sverrir.
En getur FH komist aftur í fremstu röð?
„Í grunninn eru þetta bara íþróttir. Þær snúast fyrst og fremst um sjálfstraust að mínu mati. Ef við strákarnir erum á sömu blaðsíðu held ég að við getum gert margt,“ segir Sverrir.
Viðtalið má sjá í spilaranum.