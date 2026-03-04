Fótbolti

Trump: „Mér er al­veg sama hvort Íran tekur þátt í HM“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Donald Trump ræðir við blaðamenn í Hvíta húsinu en hann hefur ekki miklar áhyggjur af þátttöku Írana á HM í fótbolta í sumar.
Donald Trump ræðir við blaðamenn í Hvíta húsinu en hann hefur ekki miklar áhyggjur af þátttöku Írana á HM í fótbolta í sumar. Getty/Win McNamee

Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir í samtali við vefmiðilinn Politico að honum sé alveg sama hvort Íran taki þátt í heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar eða ekki.

Íran var fyrsta liðið til að tryggja sér sæti í úrslitakeppninni í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada en er jafnframt eina þátttökuþjóðin sem á ekki fulltrúa á skipulagsfundi þátttökuþjóðanna í Atlanta í þessari viku.

Það hefur leitt til aukinna vangaveltna um hvort Íran muni senda lið til úrslitakeppninnar eftir árásirnar á landið um helgina og ef svo er, hvort Bandaríkin muni hleypa írönskum leiðtogum inn í landið.

„Mér er al­veg sama hvort Íran tekur þátt í HM,“ sagði Trump í einkaviðtali við Politico á þriðjudag.

„Íran er sigruð þjóð. Þeir eru gjörsamlega á felgunum,“ sagði Trump.

Íran hefur verið dregið í riðil með Nýja-Sjálandi, Belgíu og Egyptalandi og á samkvæmt áætlun að spila leiki sína á vesturströnd Bandaríkjanna, í Los Angeles og Seattle.

Ef Bandaríkin og Íran lenda bæði í öðru sæti í sínum riðli mætast þau samkvæmt leikjaskipulagi HM í 32 liða úrslitum í Arlington, Texas, þann 3. júlí.

„Það sem er víst er að eftir þetta getum við ekki hlakkað til HM með von í brjósti,“ sagði Mehdi Taj, forseti íranska knattspyrnusambandsins, við íranska íþróttavefinn Varzesh3 eftir að Bandaríkin og Ísrael réðust á landið um helgina.

HM 2026 í fótbolta Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran

