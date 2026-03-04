Trump: „Mér er alveg sama hvort Íran tekur þátt í HM“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. mars 2026 09:33 Donald Trump ræðir við blaðamenn í Hvíta húsinu en hann hefur ekki miklar áhyggjur af þátttöku Írana á HM í fótbolta í sumar. Getty/Win McNamee Donald Trump forseti Bandaríkjanna segir í samtali við vefmiðilinn Politico að honum sé alveg sama hvort Íran taki þátt í heimsmeistaramótinu í fótbolta í sumar eða ekki. Íran var fyrsta liðið til að tryggja sér sæti í úrslitakeppninni í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada en er jafnframt eina þátttökuþjóðin sem á ekki fulltrúa á skipulagsfundi þátttökuþjóðanna í Atlanta í þessari viku. Það hefur leitt til aukinna vangaveltna um hvort Íran muni senda lið til úrslitakeppninnar eftir árásirnar á landið um helgina og ef svo er, hvort Bandaríkin muni hleypa írönskum leiðtogum inn í landið. „Mér er alveg sama hvort Íran tekur þátt í HM,“ sagði Trump í einkaviðtali við Politico á þriðjudag. „Íran er sigruð þjóð. Þeir eru gjörsamlega á felgunum,“ sagði Trump. Íran hefur verið dregið í riðil með Nýja-Sjálandi, Belgíu og Egyptalandi og á samkvæmt áætlun að spila leiki sína á vesturströnd Bandaríkjanna, í Los Angeles og Seattle. Ef Bandaríkin og Íran lenda bæði í öðru sæti í sínum riðli mætast þau samkvæmt leikjaskipulagi HM í 32 liða úrslitum í Arlington, Texas, þann 3. júlí. „Það sem er víst er að eftir þetta getum við ekki hlakkað til HM með von í brjósti,“ sagði Mehdi Taj, forseti íranska knattspyrnusambandsins, við íranska íþróttavefinn Varzesh3 eftir að Bandaríkin og Ísrael réðust á landið um helgina. HM 2026 í fótbolta Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Mest lesið Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Enski boltinn Vilja lífstíðarbann fyrir þjálfara sem tók upp kvenkyns leikmenn í laumi Fótbolti Keppir á Steraleikunum en ætlar líka á næstu Ólympíuleika Sport Þorsteinn Leó með sigurmark á lokasekúndunum Handbolti Trump: „Mér er alveg sama hvort Íran tekur þátt í HM“ Fótbolti Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Enski boltinn Liverpool setti afar svekkjandi met Enski boltinn Gullit er hættur að horfa á fótbolta Enski boltinn Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Enski boltinn Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Enski boltinn Fleiri fréttir Trump: „Mér er alveg sama hvort Íran tekur þátt í HM“ Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Gullit er hættur að horfa á fótbolta Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Vilja lífstíðarbann fyrir þjálfara sem tók upp kvenkyns leikmenn í laumi Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale Börsungar úr leik þrátt fyrir öruggan sigur í kvöld Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Beta byrjar undankeppni HM á sigri gegn Ísrael Uppgjörið: Spánn - Ísland 3-0 | Spænska liðið sýndi mátt sinn og megin á köflum England hitaði upp fyrir leik gegn Íslandi með stórsigri Stórir íþróttaviðburðir í hættu vegna átaka í Mið-Austurlöndum Tímabilinu lokið og HM úr sögunni hjá Rodrygo Í gervi nautabana fyrir eina sigurinn á Spáni Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Grímuklæddir áhorfendur ruddust inn á völlinn Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Rekinn eftir 8-0 sigur „Ísland er með óþægilegt lið“ Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Gakpo leit upp til Alberts Aftur tapaði Real og rauða spjaldið tvisvar á loft Sjá meira