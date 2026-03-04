Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. mars 2026 13:31 Arsene Wenger hefur talað mikið fyrir breytingu á rangstöðureglunni. Getty/Michael Regan Rangstöðuregla fótboltans gæti breyst mikið í næstu framtíð þökk sé einu helsta baráttumáli fyrrum knattspyrnustjóra Arsenal. Umdeild tillaga Arsene Wenger um að gjörbreyta rangstöðureglunni hefur nú tekið stórt skref nær veruleikanum. Wenger hefur barist fyrir kerfi sem hyglar sóknarmönnum og nú verður tillaga hans um „dagsbirtu“-regluna formlega prófuð í kanadísku úrvalsdeildinni. Áætlað er að þessi tímamótatilraun hefjist í apríl. Wenger hóf störf hjá FIFA í nóvember 2019 sem yfirmaður alþjóðlegrar fótboltaþróunar og hefur lengi talað fyrir því sem er þekkt sem „dagsbirtu“-reglan. Hinn 76 ára gamli Wenger telur að breytingin myndi endurheimta forskot sóknarmanna og leiða til þess að fleiri mörk yrðu skoruð. Þetta er því mikill sigur fyrir Wenger, sem hefur staðið fastur á þeirri trú sinni að núverandi notkun rangstöðutækni skaði sjónarspil leiksins. Hér fyrir neðan má sjá teikningu af hugmyndafræðinni á bak við þessa nýju rangstöðureglu Wenger. View this post on Instagram A post shared by Football • Futbol • Soccer (@footyemporium) Wenger telur að sál leiksins hafi verið þynnt út með þessum ótrúlega naumu rangstöðuákvörðunum. Þar að auki tekur það dómara oft nokkrar mínútur að staðfesta þessi vafasömu atvik, þar sem VAR tekur oft um fimm mínútur að dæma um rangstöðu á hæsta stigi. „Ef vafi leikur á, þá er vafinn í hag sóknarmannsins. Það þýðir að þegar um brot var að ræða, fékk sóknarmaðurinn forskotið. Með VAR hvarf þetta forskot og fyrir marga er það pirrandi. Þess vegna lagði ég til að svo lengi sem einhver hluti líkamans er á sömu línu og varnarmaðurinn, þá ertu ekki rangstæður,“ hefur Wenger látið hafa eftir sér. Þrátt fyrir að loksins hafi fengist grænt ljós á tilraunina hefur hin fyrirhugaða „Wenger-regla“ svo sannarlega ekki hlotið einróma lof í fótboltaheiminum. Hugmynd hans hefur ekki notið vinsælda hjá Alþjóðareglunefnd knattspyrnusambanda (IFAB), þar sem reglusmiðir fótboltans hafa talið breytinguna of róttæka. Þar að auki hefur hugmyndinni þegar verið formlega hafnað af Knattspyrnusambandi Evrópu, UEFA. Wenger viðurkenndi þetta ferli og sagði: „Við erum að gera tilraunir með þetta núna. Eftir eitt ár verður ákvörðunin tekin af IFAB, ekki af mér.“ Enski boltinn Mest lesið Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Enski boltinn Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Enski boltinn Keppir á Steraleikunum en ætlar líka á næstu Ólympíuleika Sport Vilja lífstíðarbann fyrir þjálfara sem tók upp kvenkyns leikmenn í laumi Fótbolti Saga Elvars er ótrúleg Sport Trump: „Mér er alveg sama hvort Íran tekur þátt í HM“ Fótbolti Þorsteinn Leó með sigurmark á lokasekúndunum Handbolti Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Enski boltinn Gullit er hættur að horfa á fótbolta Enski boltinn Liverpool setti afar svekkjandi met Enski boltinn Fleiri fréttir Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Toppbaráttan: Árlegi City-skriðþunginn og brúðarmærin sem vill verða brúður Gleði og sorg í Bítlaborginni í gærkvöldi: Sjáðu mörkin Liverpool setti afar svekkjandi met Gullit er hættur að horfa á fótbolta Gagnrýndi Arsenal fyrir leik liðanna í kvöld Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Gakpo leit upp til Alberts „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Arsenal vann hornspyrnukonsert Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjá meira