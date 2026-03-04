Enski boltinn

Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Arsene Wenger hefur talað mikið fyrir breytingu á rangstöðureglunni. 
Rangstöðuregla fótboltans gæti breyst mikið í næstu framtíð þökk sé einu helsta baráttumáli fyrrum knattspyrnustjóra Arsenal.

Umdeild tillaga Arsene Wenger um að gjörbreyta rangstöðureglunni hefur nú tekið stórt skref nær veruleikanum.

Wenger hefur barist fyrir kerfi sem hyglar sóknarmönnum og nú verður tillaga hans um „dagsbirtu“-regluna formlega prófuð í kanadísku úrvalsdeildinni. Áætlað er að þessi tímamótatilraun hefjist í apríl.

Wenger hóf störf hjá FIFA í nóvember 2019 sem yfirmaður alþjóðlegrar fótboltaþróunar og hefur lengi talað fyrir því sem er þekkt sem „dagsbirtu“-reglan.

Hinn 76 ára gamli Wenger telur að breytingin myndi endurheimta forskot sóknarmanna og leiða til þess að fleiri mörk yrðu skoruð. Þetta er því mikill sigur fyrir Wenger, sem hefur staðið fastur á þeirri trú sinni að núverandi notkun rangstöðutækni skaði sjónarspil leiksins.

Hér fyrir neðan má sjá teikningu af hugmyndafræðinni á bak við þessa nýju rangstöðureglu Wenger.

Wenger telur að sál leiksins hafi verið þynnt út með þessum ótrúlega naumu rangstöðuákvörðunum. Þar að auki tekur það dómara oft nokkrar mínútur að staðfesta þessi vafasömu atvik, þar sem VAR tekur oft um fimm mínútur að dæma um rangstöðu á hæsta stigi.

„Ef vafi leikur á, þá er vafinn í hag sóknarmannsins. Það þýðir að þegar um brot var að ræða, fékk sóknarmaðurinn forskotið. Með VAR hvarf þetta forskot og fyrir marga er það pirrandi. Þess vegna lagði ég til að svo lengi sem einhver hluti líkamans er á sömu línu og varnarmaðurinn, þá ertu ekki rangstæður,“ hefur Wenger látið hafa eftir sér.

Þrátt fyrir að loksins hafi fengist grænt ljós á tilraunina hefur hin fyrirhugaða „Wenger-regla“ svo sannarlega ekki hlotið einróma lof í fótboltaheiminum.

Hugmynd hans hefur ekki notið vinsælda hjá Alþjóðareglunefnd knattspyrnusambanda (IFAB), þar sem reglusmiðir fótboltans hafa talið breytinguna of róttæka. Þar að auki hefur hugmyndinni þegar verið formlega hafnað af Knattspyrnusambandi Evrópu, UEFA. Wenger viðurkenndi þetta ferli og sagði: 

„Við erum að gera tilraunir með þetta núna. Eftir eitt ár verður ákvörðunin tekin af IFAB, ekki af mér.“

