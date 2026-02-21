Í heildina greiddu íslensk knattspyrnufélög rúmar 5.5 milljónir króna í sektir eftir úrskurði aga- og úrskurðarnefndar KSÍ á síðasta ári og er um að ræða hækkun á þeirri upphæð frá því árinu áður.
Þetta kemur fram í skýrslu aga- og úrskurðanefndar KSÍ fyrir árið 2025 sem hefur verið birt samhliða ársreikningi sambandsins.
Knattspyrnusamband Íslands hefur nú birt ársreikning fyrir árið 2025 og skilaði sambandið skilaði tugum milljóna í hagnað á starfsárinu.
Í skýrslu aga- og úrskurðarnefndar er greint frá því að alls hafi sektir aðildarfélaga KSÍ á síðasta ári num 5.564.000 krónum og er það hækkun upp á rúmlegar 1.2 milljónir króna frá heildar sektargreiðslum ársins 2024 en er þess getið í skýrslu nefndarinnar að fjárhæðir sekta hafi almennt hækkað milli ára.
Skipting sekta var með þessum hætti: