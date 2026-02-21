Íslenski boltinn

Ís­lensk fé­lög greiddu yfir fimm milljónir í sektir

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik í Bestu deild kvenna á síðasta ári.
Vísir/Pawel Cieslikiewicz

Í heildina greiddu íslensk knattspyrnufélög rúmar 5.5 milljónir króna í sektir eftir úrskurði aga- og úrskurðarnefndar KSÍ á síðasta ári og er um að ræða hækkun á þeirri upphæð frá því árinu áður.

Þetta kemur fram í skýrslu aga- og úrskurðanefndar KSÍ fyrir árið 2025 sem hefur verið birt samhliða ársreikningi sambandsins.  

Knattspyrnusamband Íslands hefur nú birt ársreikning fyrir árið 2025 og skilaði sambandið skilaði tugum milljóna í hagnað á starfsárinu. 

Í skýrslu aga- og úrskurðarnefndar er greint frá því að alls hafi sektir aðildarfélaga KSÍ á síðasta ári num 5.564.000 krónum og er það hækkun upp á rúmlegar 1.2 milljónir króna frá heildar sektargreiðslum ársins 2024 en er þess getið í skýrslu nefndarinnar að fjárhæðir sekta hafi almennt hækkað milli ára. 

Skipting sekta var með þessum hætti:

  • Refsistig og brottvísanir þjálfara/starfsmanna: 2.439.000 kr
  • Kærumál og önnur agamál: 2.950.000 kr
  • Sektir vegna leyfiskerfis KSÍ: 200.000 kr
