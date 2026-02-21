Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. febrúar 2026 18:12 Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði tvívegis gegn Aftureldingu. vísir/anton Valur vann stórsigur á Aftureldingu, 4-0, í Lengjubikar karla í dag á meðan aðeins eitt mark var skorað í leik Njarðvíkur og KA í Nettó-höllinni í Reykjanesbæ. Það gerði Valdimar Jóhannsson fyrir Njarðvíkinga undir lokin. Valsmenn hafa unnið báða leiki sína í riðli 2 og ekki enn fengið á sig mark. Valur er í 2. sæti riðilsins með sex stig, jafn mörg og Afturelding sem tapaði sínum fyrsta leik í keppninni í dag. Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði eina mark fyrri hálfleiks í Egilshöllinni á 33. mínútu. Valsarar gerðu svo þrjú mörk á þrettán mínútna kafla í seinni hálfleik. Tryggvi skoraði öðru sinni og Lúkas Logi Heimisson og Birkir Heimisson voru einnig á skotskónum. Eftir sigurinn á KA-mönnum í Nettó-höllinni, 1-0, eru Njarðvíkingar á toppi riðils 3. Njarðvík hefur náð í átta stig í fyrstu fjórum leikjum sínum. KA, sem vann Íslandsmeistara Víkings í síðustu umferð, er í 5. sæti riðilsins með þrjú stig. Valdimar skoraði sigurmark Njarðvíkur sjö mínútum fyrir leikslok. Skömmu áður hafði spænski miðjumaðurinn hjá KA, Rodrigo Mateo Gomes, fengið rautt spjald. Lengjubikar karla Valur Afturelding UMF Njarðvík KA Tengdar fréttir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Stjarnan hafði betur gegn Fram, 3-2, í leik liðanna í A-deild Lengjubikarsins í fótbolta í dag. Samúel Kári Friðjónsson reyndist hetja Stjörnunnar í leiknum. Garðbæingar verma nú toppsæti síns riðils með fullt hús stiga. 21. febrúar 2026 13:30 Mest lesið Frank Booker eldri látinn Körfubolti Fékk skauta í augað á Ólympíuleikunum Sport Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Fótbolti Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Fótbolti Snorri beið spenntur eftir ræðu Dags og er sammála honum Handbolti Sex gull af sex mögulegum: Sögulegur sigur Klæbo á Vetrarólympíuleikunum Sport Á nærbuxunum úti í snjókomunni Fótbolti „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Enski boltinn Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Enski boltinn Nýjasta aðgerð Lindsey Vonn tók sex klukkutíma Sport Fleiri fréttir Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið FH hafði betur gegn Stjörnunni Breiðablik kaupir Ívar af KA Blikar að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Sjá meira