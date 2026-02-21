Íslenski boltinn

Valsarar skoruðu fjögur og Njarð­víkingar enn ósigraðir

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði tvívegis gegn Aftureldingu.
Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði tvívegis gegn Aftureldingu. vísir/anton

Valur vann stórsigur á Aftureldingu, 4-0, í Lengjubikar karla í dag á meðan aðeins eitt mark var skorað í leik Njarðvíkur og KA í Nettó-höllinni í Reykjanesbæ. Það gerði Valdimar Jóhannsson fyrir Njarðvíkinga undir lokin.

Valsmenn hafa unnið báða leiki sína í riðli 2 og ekki enn fengið á sig mark. Valur er í 2. sæti riðilsins með sex stig, jafn mörg og Afturelding sem tapaði sínum fyrsta leik í keppninni í dag.

Tryggvi Hrafn Haraldsson skoraði eina mark fyrri hálfleiks í Egilshöllinni á 33. mínútu. Valsarar gerðu svo þrjú mörk á þrettán mínútna kafla í seinni hálfleik. Tryggvi skoraði öðru sinni og Lúkas Logi Heimisson og Birkir Heimisson voru einnig á skotskónum.

Eftir sigurinn á KA-mönnum í Nettó-höllinni, 1-0, eru Njarðvíkingar á toppi riðils 3. Njarðvík hefur náð í átta stig í fyrstu fjórum leikjum sínum. KA, sem vann Íslandsmeistara Víkings í síðustu umferð, er í 5. sæti riðilsins með þrjú stig.

Valdimar skoraði sigurmark Njarðvíkur sjö mínútum fyrir leikslok. Skömmu áður hafði spænski miðjumaðurinn hjá KA, Rodrigo Mateo Gomes, fengið rautt spjald.

Lengjubikar karla Valur Afturelding UMF Njarðvík KA

