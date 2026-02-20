„Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Sindri Sverrisson skrifar 20. febrúar 2026 10:04 Fjöldi leikmanna hefur kvatt Tindastól frá síðustu leiktíð. Laufey Harpa Halldórsdóttir er til að mynda flutt til Húsavíkur. vísir/Guðmundur Fall úr Bestu deildinni og fjöldi leikmanna farinn, þjálfarinn hættur eftir þrjá mánuði í starfi og liðið dregið úr keppni í Lengjubikarnum. Útlitið virðist ansi dökkt hjá kvennaliði Tindastóls í fótbolta en Sauðkrækingar láta engan bilbug á sér finna. Eftir að Svanberg Óskarsson hætti sem þjálfari liðsins í vikunni, í kjölfar fregna af því að Tindastóll hefði dregið lið sitt úr keppni í A-deild Lengjubikarsins, og miðað við að þrettán leikmenn sem spiluðu hvað mest á síðustu leiktíð séu farnir, er kannski óhætt að spyrja hvort leggja eigi liðið hreinlega niður? Heldur betur ekki. „Það er aldrei að fara að gerast. Við erum með góðar stelpur sem eru að koma upp og ég hef engar áhyggjur af framtíð liðsins. Við erum í uppbyggingarfasa þessa dagana, eins og mörg félög hafa verið í,“ sagði Jóhann Daði Gíslason, formaður knattspyrnudeildar Tindastóls og leikmaður karlaliðs félagsins. Jóhann segir Skagfirðinga afar stolta eftir að hafa átt lið í efstu deild fjögur af síðustu fimm tímabilum. Nú sé róðurinn vissulega þungur en menn láti það ekki á sig fá. „Eftir fallið síðasta haust þá hefur verið brottfall úr hópnum. Maður átti von á því að útlendingarnir færu heim og þeir lánsmenn sem við vorum með, en svo fara líka stelpur í önnur lið á Íslandi og sumar eru hættar. Ástæðan fyrir því að við drógum okkur úr Lengjubikarnum er að þetta var ekki viðeigandi verkefni fyrir hópinn eins og hann er núna. Við erum með mjög ungan hóp og að spila í A-deild í Lengjubikarnum var bara ekki viðeigandi að svo stöddu. En það er unnið að því hörðum höndum að gera hópinn kláran fyrir Lengjudeildina sjálfa,“ sagði Jóhann. „Meira brottfall en við áttum von á“ Hann bendir á að eðlilegt sé að það vanti í hópinn hjá félagi úti á landi á þessum tíma. Erlendir leikmenn skili sér jafnan skömmu fyrir Íslandsmótið og þá séu íslenskir leikmenn oft búsettir á höfuðborgarsvæðinu yfir vetrartímann. Engu að síður sé það þannig að um þrettán leikmenn sem spiluðu hvað mest á síðustu leiktíð séu horfnir á brott, og nú tveir þjálfarar. Halldór Jón Sigurðsson, eða Donni, hætti með Tindastól eftir síðustu leiktíð og tók við U19-landsliði kvenna.vísir/Guðmundur „Þetta var meira brottfall en við áttum von á en félagið er í uppbyggingarfasa og við bindum miklar vonir við þær stelpur sem eru að koma upp. Við erum með mjög efnilegar stelpur í 3. flokki og neðar en nú er bara uppbygging með það að markmiði að snúa svo aftur þangað sem við eigum heima, í deild þeirra bestu. Við erum aldrei að fara að stefna neðar. Við ætlum að setja saman hóp sem verður mjög samkeppnishæfur í Lengjudeildinni. Ég hef minnstar áhyggjur af því enda er bara febrúar,“ sagði Jóhann. Hrafnhildur Salka Pálmadóttir var að láni hjá Tindastóli frá Val á síðustu leiktíð.vísir/Guðmundur Viðskilnaðurinn við Svanberg í góðu Eins og fyrr segir eru Stólarnir nú í þjálfaraleit eftir að Svanberg Óskarsson hætti. Hann hafði tekið við af Donna, Halldóri Jóni Sigurðssyni, sem tók við U19-landsliði kvenna. „Svanberg hefur sagt upp störfum og skilur við okkur í góðu. Það var ekkert sem kom upp á og þetta er bara hans ákvörðun. Ég virði hana. Núna erum við bara að leita að nýjum þjálfara Kannski var sýn hans ekki sú sama og hjá okkur í stjórninni en þetta er bara hans ákvörðun. Hann er flottur þjálfari og á framtíðina fyrir sér,“ sagði Jóhann. Það mun taka sinn tíma fyrir Tindastól að komast aftur í deild þeirra bestu en eftir fjögur tímabil þar, á síðustu fimm árum, er það þangað sem Jóhann og hans fólk horfir: „Það er magnað afrek sem við erum mjög stolt af og við viljum koma okkur aftur þangað."

Lengjudeild kvenna
Lengjubikar kvenna
Tindastóll