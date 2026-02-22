Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. febrúar 2026 17:53 Matthías Daði Gunnarsson skoraði þrívegis á Húsavík í dag. ía ÍA vann 1-5 sigur á Völsungi þegar liðin áttust við á Húsavík í riðli 2 í Lengjubikar karla í fótbolta í dag. Þetta var annar sigur Skagamanna í röð en þeir eru í 2. sæti riðilsins með sjö stig, jafn mörg og Þórsarar sem eru á toppnum. Hinn nítján ára Matthías Daði Gunnarsson nýtti tækifærið í dag vel og skoraði þrennu. Hann kom til ÍA frá Víkingi Ó. fyrir þremur árum. Gabríel Snær Gunnarsson skoraði hin tvö mörk Skagamanna sem mæta Valsmönnum í lokaleik sínum í riðli 2. Gabríel skoraði einnig tvö mörk í 1-3 sigri ÍA á Gróttu í síðustu viku. Akil Rondel Dexter De Freitas kom Völsungi yfir á 6. mínútu en svo seig á ógæfuhliðina hjá Húsvíkingum. Þeir hafa tapað báðum leikjum sínum í riðlinum með markatölunni 1-15. Lengjubikar karla Völsungur ÍA Mest lesið Var rekinn en hefndi sín: „Hefði verið búið að berja hann í spað“ Körfubolti Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Enski boltinn „Mín mistök að hafa ekki komið Bjögga betur inn í mótið“ Handbolti Búin í aðgerð og ber sig vel eftir að hafa fengið skauta í augað Sport Tottenham - Arsenal | Nýi stjórinn fær særða granna í stórleik Enski boltinn Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Enski boltinn Missti tilfinninguna í fingrunum eftir bræðiskastið á HM Sport Furðufréttir Vetrarólympíuleikanna: Framhjáhald, stóra typpamálið og skemmdar medalíur Sport Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Enski boltinn Slær niður veggi í HSÍ eftir viðburðaríkan fyrsta mánuð í starfi Handbolti Fleiri fréttir Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið FH hafði betur gegn Stjörnunni Breiðablik kaupir Ívar af KA Blikar að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Sjá meira