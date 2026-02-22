Íslenski boltinn

Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Matthías Daði Gunnarsson skoraði þrívegis á Húsavík í dag.
Matthías Daði Gunnarsson skoraði þrívegis á Húsavík í dag. ía

ÍA vann 1-5 sigur á Völsungi þegar liðin áttust við á Húsavík í riðli 2 í Lengjubikar karla í fótbolta í dag.

Þetta var annar sigur Skagamanna í röð en þeir eru í 2. sæti riðilsins með sjö stig, jafn mörg og Þórsarar sem eru á toppnum.

Hinn nítján ára Matthías Daði Gunnarsson nýtti tækifærið í dag vel og skoraði þrennu. Hann kom til ÍA frá Víkingi Ó. fyrir þremur árum.

Gabríel Snær Gunnarsson skoraði hin tvö mörk Skagamanna sem mæta Valsmönnum í lokaleik sínum í riðli 2. Gabríel skoraði einnig tvö mörk í 1-3 sigri ÍA á Gróttu í síðustu viku.

Akil Rondel Dexter De Freitas kom Völsungi yfir á 6. mínútu en svo seig á ógæfuhliðina hjá Húsvíkingum. Þeir hafa tapað báðum leikjum sínum í riðlinum með markatölunni 1-15.

Lengjubikar karla Völsungur ÍA

