Úr­slita­leikur Reykja­víkur­móts karla á miðviku­dagskvöld

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson var markahæstur hjá Víkingum í riðlakeppni Reykjavíkurmótsins. Vísir/Diego

Víkingur R. og Þróttur R. mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmóts karla í fótbolta og nú er búið að ákveða að leikurinn fari fram á Víkingsvelli á miðvikudagskvöldið kemur.

Víkingar unnu A-riðil, fengu tíu stig af tólf mögulegum og skoruðu tólf mörk gegn sex í fjórum leikjum. Gylfi Þór Sigurðsson, Helgi Guðjónsson og Karl Friðleifur Gunnarsson voru markahæstir hjá Víkingum með tvö mörk hvor.

Þróttarar unnu B-riðil, fengu sjö stig af níu mögulegum og skoruðu átta mörk gegn tveimur í þremur leikjum. Aron Snær Ingason var markahæstur með þrjú mörk en Tryggvi Snær Geirsson skoraði tvö mörk.

KR er ríkjandi Reykjavíkurmeistari karla eftir sigur á Val í úrslitaleiknum í fyrra.

Víkingar geta unnið Reykjavíkurmótið í annað skiptið á þremur árum og í sjöunda skiptið alls eftir að hafa unnið hann í fyrsta skipti í 42 ár árið 2024.

Þróttarar hafa tvisvar sinnum orðið Reykjavíkurmeistarar eða 1966 og 2002. Köttarar geta því fagnað fyrsta Reykjavíkurmeistaratitli karlaliðsins í 24 ár vinni liðið leikinn á miðvikudagskvöldið.

Úrslitaleikurinn hefst klukkan 19.00.

