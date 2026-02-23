Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. febrúar 2026 19:01 Gylfi Þór Sigurðsson var markahæstur hjá Víkingum í riðlakeppni Reykjavíkurmótsins. Vísir/Diego Víkingur R. og Þróttur R. mætast í úrslitaleik Reykjavíkurmóts karla í fótbolta og nú er búið að ákveða að leikurinn fari fram á Víkingsvelli á miðvikudagskvöldið kemur. Víkingar unnu A-riðil, fengu tíu stig af tólf mögulegum og skoruðu tólf mörk gegn sex í fjórum leikjum. Gylfi Þór Sigurðsson, Helgi Guðjónsson og Karl Friðleifur Gunnarsson voru markahæstir hjá Víkingum með tvö mörk hvor. Þróttarar unnu B-riðil, fengu sjö stig af níu mögulegum og skoruðu átta mörk gegn tveimur í þremur leikjum. Aron Snær Ingason var markahæstur með þrjú mörk en Tryggvi Snær Geirsson skoraði tvö mörk. KR er ríkjandi Reykjavíkurmeistari karla eftir sigur á Val í úrslitaleiknum í fyrra. Víkingar geta unnið Reykjavíkurmótið í annað skiptið á þremur árum og í sjöunda skiptið alls eftir að hafa unnið hann í fyrsta skipti í 42 ár árið 2024. Þróttarar hafa tvisvar sinnum orðið Reykjavíkurmeistarar eða 1966 og 2002. Köttarar geta því fagnað fyrsta Reykjavíkurmeistaratitli karlaliðsins í 24 ár vinni liðið leikinn á miðvikudagskvöldið. Úrslitaleikurinn hefst klukkan 19.00. Víkingur Reykjavík Þróttur Reykjavík Mest lesið Öryggisgæsla landsliðsins aukin og engir sénsar teknir Fótbolti Vonn þakkar lækni fyrir að vera enn með tvo fætur Sport Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu? Fótbolti Ofbeldisfulli pabbinn fær að mæta á mót en synirnir verða ekki þar Sport Í hefndarhug til Íslands eftir „fíaskóið“ á EM Handbolti „Hann var farþegi í þessum leik“ Enski boltinn „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ Enski boltinn Sló met Íslands en hættir vegna veikinda dóttur sinnar Fótbolti Stjórinn sem sótti Viktor og seldi Orra rekinn úr starfi Fótbolti Vonn svarar fyrir sig: „Sveið þegar fólk sagði að ég væri eigingjörn“ Sport Fleiri fréttir Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið FH hafði betur gegn Stjörnunni Breiðablik kaupir Ívar af KA Blikar að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Sjá meira