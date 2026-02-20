Íslenski boltinn

Arnar og Bjarki fengu gull­merki ÍA á sama tíma

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir með gullmerki sín.
Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir með gullmerki sín. @ ia_akranes/Jón Gautur

Tvíburarnir Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir voru báðir sæmdir gullmerki ÍA á aðalfundi Knattspyrnufélags ÍA á dögunum.

Arnar og Bjarki voru þó ekki einu knattspyrnugoðsagnir Skagamanna sem fengu slíkt gullmerki við þessi tímamót því það fengu einnig Teitur Þórðarson og Pétur Pétursson.

Á fundinum voru þeir fjórir heiðraðir fyrir framlag sitt til félagsins og íslenskrar knattspyrnu en allir hafa þeir borið hróður ÍA víða um land og erlendis um áratugaskeið.

Allir urðu þeir Íslandsmeistarar með ÍA áður en þeir fóru út í atvinnumennsku í Evrópu. Arnar, Bjarki og Pétur komu líka allir heim og spiluðu með Skagamönnum eftir að atvinnumennskunni lauk. Teitur ílengdist erlendis og hóf þjálfaraferil sinn sem varð mjög farsæll.

Rekstur Knattspyrnufélags ÍA er sagður sterkur og fjárhagsstaðan heilbrigð. Rekstrarniðurstaða ársins var jákvæð og nam 54 milljónum króna. Í lok árs 2025 hefur félagið byggt upp sterka lausa- og eiginfjárstöðu sem gerir félaginu kleift að halda áfram að efla innviði og styrkja samkeppnishæfni sína.

Fjöldi iðkenda heldur áfram að aukast og jókst þátttaka í yngri flokka starfi félagsins um fimmtán prósent milli ára, sem endurspeglar öflugt og vaxandi starf.

Skagamenn hafa síðan farið yfir það af hverju þessar fjórar goðsagnir fengu gullmerkið en hér fyrir neðan má sjá pistla um tvíburana Arnar og Bjarka.

ÍA Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið