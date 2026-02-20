Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. febrúar 2026 18:03 Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir með gullmerki sín. @ ia_akranes/Jón Gautur Tvíburarnir Arnar og Bjarki Gunnlaugssynir voru báðir sæmdir gullmerki ÍA á aðalfundi Knattspyrnufélags ÍA á dögunum. Arnar og Bjarki voru þó ekki einu knattspyrnugoðsagnir Skagamanna sem fengu slíkt gullmerki við þessi tímamót því það fengu einnig Teitur Þórðarson og Pétur Pétursson. Á fundinum voru þeir fjórir heiðraðir fyrir framlag sitt til félagsins og íslenskrar knattspyrnu en allir hafa þeir borið hróður ÍA víða um land og erlendis um áratugaskeið. Allir urðu þeir Íslandsmeistarar með ÍA áður en þeir fóru út í atvinnumennsku í Evrópu. Arnar, Bjarki og Pétur komu líka allir heim og spiluðu með Skagamönnum eftir að atvinnumennskunni lauk. Teitur ílengdist erlendis og hóf þjálfaraferil sinn sem varð mjög farsæll. Rekstur Knattspyrnufélags ÍA er sagður sterkur og fjárhagsstaðan heilbrigð. Rekstrarniðurstaða ársins var jákvæð og nam 54 milljónum króna. Í lok árs 2025 hefur félagið byggt upp sterka lausa- og eiginfjárstöðu sem gerir félaginu kleift að halda áfram að efla innviði og styrkja samkeppnishæfni sína. Fjöldi iðkenda heldur áfram að aukast og jókst þátttaka í yngri flokka starfi félagsins um fimmtán prósent milli ára, sem endurspeglar öflugt og vaxandi starf. Skagamenn hafa síðan farið yfir það af hverju þessar fjórar goðsagnir fengu gullmerkið en hér fyrir neðan má sjá pistla um tvíburana Arnar og Bjarka. View this post on Instagram A post shared by ÍA Akranes FC (@ia_akranes) View this post on Instagram A post shared by ÍA Akranes FC (@ia_akranes) ÍA Fótbolti Mest lesið Sofnaði í aftursætinu á leið á Ólympíuleikana og komst aldrei alla leið Sport „Ekki endilega eitthvað sem ég þarf að upplifa aftur“ Handbolti Laufey Lín hjálpaði Alysu Liu að vinna gullið Sport „Mér býður við þessu, satt best að segja“ Enski boltinn Grínaðist í Antoni: „Við erum báðir rauðhærðir“ Handbolti Óli P. Ólsen er látinn Handbolti Drukkin í útsendingu og baðst afsökunar Sport Viðar tekur slaginn með Selfossi Íslenski boltinn „Eins og hann búist ekki við skotum sem er skrítið fyrir markvörð“ Fótbolti Einn nýliði í landsliðinu Körfubolti Fleiri fréttir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið FH hafði betur gegn Stjörnunni Breiðablik kaupir Ívar af KA Blikar að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Sjá meira