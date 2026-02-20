Hallgrímur framlengir við KA Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 20. febrúar 2026 11:19 Hallgrímur Mar Steingrímsson hefur verið einn besti leikmaður Bestu deildar karla síðasta áratuginn eða svo. vísir/diego Leikja- og markahæsti leikmaður í sögu KA, Hallgrímur Mar Steingrímsson, hefur framlengt samning sinn við félagið. Nýi samningur Hallgríms við KA gildir út næsta ár. Hann hefur leikið með KA frá tímabilinu 2009 ef frá er talið tímabilið 2015 þar sem hann lék með Víkingi R. Hallgrímur varð bikarmeistari með KA 2024. View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnufélag Akureyrar (@kaakureyri) Á síðasta tímabili skoraði Hallgrímur þrettán mörk í Bestu deildinni þar sem KA endaði í 7. sæti. Hallgrímur var á dögunum valinn í íslenska karlalandsliðið í fyrsta sinn. Ísland mætir Mexíkó í vináttulandsleik ytra 26. febrúar. Hinn 35 ára Hallgrímur hefur leikið 223 leiki í efstu deild og skorað 79 mörk. KA tekur á móti Stjörnunni í 1. umferð Bestu deildarinnar sunnudaginn 12. apríl. Besta deild karla KA Mest lesið Sofnaði í aftursætinu á leið á Ólympíuleikana og komst aldrei alla leið Sport „Ekki endilega eitthvað sem ég þarf að upplifa aftur“ Handbolti „Mér býður við þessu, satt best að segja“ Enski boltinn Laufey Lín hjálpaði Alysu Liu að vinna gullið Sport Drukkin í útsendingu og baðst afsökunar Sport „Eins og hann búist ekki við skotum sem er skrítið fyrir markvörð“ Fótbolti Kominn með nóg af flakkinu Íslenski boltinn „Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa“ Enski boltinn „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Íslenski boltinn Hákon tekinn af velli í hálfleik í tapleik Fótbolti Fleiri fréttir Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið FH hafði betur gegn Stjörnunni Breiðablik kaupir Ívar af KA Blikar að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Sjá meira