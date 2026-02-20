Íslenski boltinn

Hall­grímur fram­lengir við KA

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hallgrímur Mar Steingrímsson hefur verið einn besti leikmaður Bestu deildar karla síðasta áratuginn eða svo.
Leikja- og markahæsti leikmaður í sögu KA, Hallgrímur Mar Steingrímsson, hefur framlengt samning sinn við félagið.

Nýi samningur Hallgríms við KA gildir út næsta ár. Hann hefur leikið með KA frá tímabilinu 2009 ef frá er talið tímabilið 2015 þar sem hann lék með Víkingi R. Hallgrímur varð bikarmeistari með KA 2024.

Á síðasta tímabili skoraði Hallgrímur þrettán mörk í Bestu deildinni þar sem KA endaði í 7. sæti.

Hallgrímur var á dögunum valinn í íslenska karlalandsliðið í fyrsta sinn. Ísland mætir Mexíkó í vináttulandsleik ytra 26. febrúar.

Hinn 35 ára Hallgrímur hefur leikið 223 leiki í efstu deild og skorað 79 mörk.

KA tekur á móti Stjörnunni í 1. umferð Bestu deildarinnar sunnudaginn 12. apríl.

Besta deild karla KA

