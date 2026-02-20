Íslenski boltinn

Viðar tekur slaginn með Sel­fossi

Sindri Sverrisson skrifar
Viðar Örn Kjartansson er mættur aftur í Selfoss-búninginn.
UMF Selfoss

Markahrókurinn Viðar Örn Kjartansson er mættur heim á Selfoss og mun taka slaginn með sínu uppeldisfélagi í sumar.

Samhliða því að spila fyrir Selfoss mun Viðar sækja sér þjálfaramenntun með það í huga að hann komi með enn frekari hætti inn í knattspyrnustarfið hjá Selfyssingum. Samningur hans er til þriggja ára.

Þetta tilkynntu Selfyssingar í dag og þar með sameina þeir Viðar og Jón Daði Böðvarsson krafta sína að nýju með uppeldisfélaginu eftir að hafa síðast spilað þar saman í efstu deild sumarið 2012.

Viðar var síðast á mála hjá KA en mætir nú til leiks með Selfossi í 2. deild með alls 174 mörk í 453 deildarleikjum á ferilskránni, auk 32 A-landsleikja.

Eftir að hafa kvatt Selfoss að loknu tímabilinu 2012 lék Viðar eitt ár með Fylki en var svo um árabil í atvinnumennsku og raðaði inn mörkum í Noregi, Kína, Svíþjóð og Ísarel auk þess að spila einnig í Rússlandi, Tyrklandi, Grikklandi og Búlgaríu, áður en hann kom til liðs við KA og varð bikarmeistari sumarið 2024.

Selfyssingar féllu úr Lengjudeildinni á síðustu leiktíð, þrátt fyrir fjögur mörk Jóns Daða í þeim sjö leikjum sem hann lék eftir heimkomuna. 

Þeir Viðar og Jón Daði deila metinu á Selfossi yfir flest mörk liðsins í efstu deild, með tíu mörk hvor, en Jón Daði er sá leikjahæsti í efstu deild í sögu félagsins með 43 leiki.

Viðar, sem verður 36 ára í næsta mánuði, kom við sögu í 15 deildarleikjum með KA í Bestu deildinni í fyrra en skoraði ekki í þeim leikjum. Hann greindi frá því í viðtali í síðasta mánuði að hann hefði um árabil glímt við áfengis- og spilafíkn en leitað sér aðstoðar að loknu síðasta keppnistímabili.

„Punkturinn yfir i-ið var að fara í meðferðina. Ég fór á Vog og fannst frábært að hafa gert það. Ég stunda AA-fundi, hef farið á fundi vegna spilafíknarinnar og er reglulega hjá sálfræðingi. Svo taka við tólf sporin, þetta tengist allt. Ég er orðinn mjög meðvitaður um þetta allt saman, meðferðin var svolítið til að loka hringnum og nú held ég áfram á fundum 2-3 sinnum í viku. Það heldur manni við efnið,“ sagði Viðar í viðtali við Fótbolta.net.

