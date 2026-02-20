Viðar tekur slaginn með Selfossi Sindri Sverrisson skrifar 20. febrúar 2026 13:33 Viðar Örn Kjartansson er mættur aftur í Selfoss-búninginn. UMF Selfoss Markahrókurinn Viðar Örn Kjartansson er mættur heim á Selfoss og mun taka slaginn með sínu uppeldisfélagi í sumar. Samhliða því að spila fyrir Selfoss mun Viðar sækja sér þjálfaramenntun með það í huga að hann komi með enn frekari hætti inn í knattspyrnustarfið hjá Selfyssingum. Samningur hans er til þriggja ára. Þetta tilkynntu Selfyssingar í dag og þar með sameina þeir Viðar og Jón Daði Böðvarsson krafta sína að nýju með uppeldisfélaginu eftir að hafa síðast spilað þar saman í efstu deild sumarið 2012. Viðar var síðast á mála hjá KA en mætir nú til leiks með Selfossi í 2. deild með alls 174 mörk í 453 deildarleikjum á ferilskránni, auk 32 A-landsleikja. Eftir að hafa kvatt Selfoss að loknu tímabilinu 2012 lék Viðar eitt ár með Fylki en var svo um árabil í atvinnumennsku og raðaði inn mörkum í Noregi, Kína, Svíþjóð og Ísarel auk þess að spila einnig í Rússlandi, Tyrklandi, Grikklandi og Búlgaríu, áður en hann kom til liðs við KA og varð bikarmeistari sumarið 2024. Selfyssingar féllu úr Lengjudeildinni á síðustu leiktíð, þrátt fyrir fjögur mörk Jóns Daða í þeim sjö leikjum sem hann lék eftir heimkomuna. Þeir Viðar og Jón Daði deila metinu á Selfossi yfir flest mörk liðsins í efstu deild, með tíu mörk hvor, en Jón Daði er sá leikjahæsti í efstu deild í sögu félagsins með 43 leiki. Viðar, sem verður 36 ára í næsta mánuði, kom við sögu í 15 deildarleikjum með KA í Bestu deildinni í fyrra en skoraði ekki í þeim leikjum. Hann greindi frá því í viðtali í síðasta mánuði að hann hefði um árabil glímt við áfengis- og spilafíkn en leitað sér aðstoðar að loknu síðasta keppnistímabili. „Punkturinn yfir i-ið var að fara í meðferðina. Ég fór á Vog og fannst frábært að hafa gert það. Ég stunda AA-fundi, hef farið á fundi vegna spilafíknarinnar og er reglulega hjá sálfræðingi. Svo taka við tólf sporin, þetta tengist allt. Ég er orðinn mjög meðvitaður um þetta allt saman, meðferðin var svolítið til að loka hringnum og nú held ég áfram á fundum 2-3 sinnum í viku. Það heldur manni við efnið,“ sagði Viðar í viðtali við Fótbolta.net. UMF Selfoss Íslenski boltinn Mest lesið Sofnaði í aftursætinu á leið á Ólympíuleikana og komst aldrei alla leið Sport „Ekki endilega eitthvað sem ég þarf að upplifa aftur“ Handbolti „Mér býður við þessu, satt best að segja“ Enski boltinn Laufey Lín hjálpaði Alysu Liu að vinna gullið Sport Drukkin í útsendingu og baðst afsökunar Sport „Eins og hann búist ekki við skotum sem er skrítið fyrir markvörð“ Fótbolti Viðar tekur slaginn með Selfossi Íslenski boltinn Kominn með nóg af flakkinu Íslenski boltinn „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Íslenski boltinn „Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa“ Enski boltinn Fleiri fréttir Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið FH hafði betur gegn Stjörnunni Breiðablik kaupir Ívar af KA Blikar að landa Ívari KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð Sjá meira