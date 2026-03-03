Enski boltinn

Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári

Aron Guðmundsson skrifar
Arne Slot niðurlútur eftir leik kvöldsins.
Arne Slot niðurlútur eftir leik kvöldsins. Vísir/Getty

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, var að vonum svekktur með 2-1 tap liðsins gegn botnliði Wolves í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. 

Sigurmarkið í leik kvöldsins kom í uppbótartíma venjulegs leiktíma og er það orðið þema í tapleikjum Liverpool að liðið er að fá á sig mark sem ræður úrslitum í uppbótartíma.

„Við erum að tapa alltof mörgum fótboltaleikjum, tapa stigum. Enn og aftur erum við að fá á okkur mark í uppbótartíma,“ sagði Slot en í þeim þremur leikjum sem Liverpool hefur tapað af síðustu tuttugu og tveimur leikjum sínum hefur liðið fengið á sig mark í uppbótartíma.

Liverpool mætir aftur á Molineux og etur kappi við Wolves á föstudaginn kemur, þá í sextán liða úrslitum enska bikarsins. Slot segir það gott.

„Vegna þess að við höfum eitthvað að sanna. “

Liverpool tapaði gegn botnliði ensku úrvalsdeildarinnar og varð þar með af mikilvægum stigum í baráttunni um Meistaradeildarsæti í deildinni. Liðið er í 5.sæti með 48 stig en liðin í kringum Liverpool eiga leik til góða.

