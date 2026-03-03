Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Aron Guðmundsson skrifar 3. mars 2026 23:18 Arne Slot niðurlútur eftir leik kvöldsins. Vísir/Getty Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, var að vonum svekktur með 2-1 tap liðsins gegn botnliði Wolves í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Sigurmarkið í leik kvöldsins kom í uppbótartíma venjulegs leiktíma og er það orðið þema í tapleikjum Liverpool að liðið er að fá á sig mark sem ræður úrslitum í uppbótartíma. „Við erum að tapa alltof mörgum fótboltaleikjum, tapa stigum. Enn og aftur erum við að fá á okkur mark í uppbótartíma,“ sagði Slot en í þeim þremur leikjum sem Liverpool hefur tapað af síðustu tuttugu og tveimur leikjum sínum hefur liðið fengið á sig mark í uppbótartíma. Liverpool mætir aftur á Molineux og etur kappi við Wolves á föstudaginn kemur, þá í sextán liða úrslitum enska bikarsins. Slot segir það gott. „Vegna þess að við höfum eitthvað að sanna. “ Liverpool tapaði gegn botnliði ensku úrvalsdeildarinnar og varð þar með af mikilvægum stigum í baráttunni um Meistaradeildarsæti í deildinni. Liðið er í 5.sæti með 48 stig en liðin í kringum Liverpool eiga leik til góða. Mest lesið Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Enski boltinn Tapaði hlaupinu af því að forystubíllinn lét hana hlaupa kolranga leið Sport „Ég held ég sé komin með nóg af karlmönnum í bili“ Sport Uppgjörið: Spánn - Ísland 3-0 | Spænska liðið sýndi mátt sinn og megin á köflum Fótbolti Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Enski boltinn Gakpo leit upp til Alberts Enski boltinn Hamilton skýtur fast á andstæðinga sína Formúla 1 Vildi vinna fyrir dóttur sína en klúðraði því algjörlega Golf Segir Almari og félögum sýnd hræðileg vanvirðing Körfubolti Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ Fótbolti Fleiri fréttir Þema í tapleikjum Liverpool á þessu ári Mark í framlengingu framlengir bikarævintýri Port Vale Mark í uppbótartíma tryggði botnliðinu sigur gegn Liverpool Everton tengir saman sigra og Sunderland hafði betur gegn Leeds United Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Gakpo leit upp til Alberts „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Arsenal vann hornspyrnukonsert Fjórða tap Tottenham í röð og fallhættan heldur áfram Sjóðheitur Sesko sendi United upp í þriðja sæti Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Aldrei spurning á Anfield Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal Sjá meira