Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum

Mark Þórdísar Hrannar Sigfúsdóttur skildi Víking og Val að. vísir/diego

Víkingur er með fullt hús stiga á toppi riðils 2 í Lengjubikar kvenna í fótbolta eftir 1-0 sigur á Val í dag. Þróttur kom til baka og vann FH, 3-2, í riðli 1.

Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir skoraði eina mark leiksins á 73. mínútu. Hún kom til Víkings frá Val fyrir síðasta tímabil. Þórdís lék um þriggja ára skeið með Val.

Víkingur er með sex stig á toppi riðils 2 og markatöluna 8-0 eftir tvo leiki. Valur er í 2. sætinu, einnig með sex stig.

Í hinum leik dagsins í riðli 2 skildu Fram og ÍBV jöfn, 1-1. Una Rós Unnarsdóttir kom Frömurum yfir eftir klukkutíma leik en Milena Mihaela Patru jafnaði fyrir Eyjakonur ellefu mínútum fyrir leikslok. ÍBV og Fram eru bæði með eitt stig í riðli 2.

FH komst í 0-2 gegn Þrótti eftir aðeins sextán mínútna leik. Birna Kristín Björnsdóttir og Hrönn Haraldsdóttir skoruðu mörk FH-inga sem enduðu í 2. sæti í deild og bikar í fyrra.

Álfhildur Rósa Kjartansdóttir og stöllur hennar í Þrótti fara vel af stað í Lengjubikarnum.vísir/diego

Þrátt fyrir slæma byrjun gáfust Þróttarar ekki upp. Björg Gunnlaugsdóttir minnkaði muninn í 1-2 á 59. mínútu og tíu mínútum síðar jafnaði Kayla Rollins, 2-2. Þórdís Nanna Ágústsdóttir skoraði svo sigurmark Þróttar þremur mínútum fyrir leikslok.

Þróttur er með sex stig í riðli 2, líkt og Stjarnan sem rúllaði yfir FHL í Fjarðabyggðarhöllinni, 0-12. Úlfa Dís Úlfarsdóttir Kreye skoraði þrennu fyrir Stjörnukonur og Snædís María Jörundsdóttir, Birna Jóhannsdóttir og Hrefna Jónsdóttir tvö mörk hver. Jana Sól Valdimarsdóttir, Ásthildur Lilja Atladóttir og Anna Katrín Ólafsdóttir voru einnig á meðal markaskorara hjá Garðbæingum í dag.

Þá sigraði Þór/KA Grindavík/Njarðvík, 1-0, í Boganum á Akureyri. Hin bráðefnilega Bríet Fjóla Bjarnadóttir skoraði eina mark leiksins á 10. mínútu. Þetta var fyrsti sigur Akureyringa í Lengjubikarnum en fyrsta tap Suðurnesjakvenna.

Lengjubikar kvenna

Víkingur Reykjavík Valur
Fram ÍBV
Þróttur Reykjavík FH
FHL Stjarnan
Þór Akureyri KA UMF Grindavík UMF Njarðvík