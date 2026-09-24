Rigning og vindur

Í dag er vaxandi austanátt, víða 13 til tuttugu metrar á sekúndu með morgninum en átján til 25 metrar á sekúndu sunnanlands fram að hádegi. Rigning um allt land og talsverð eða mikil úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum fram á kvöld.
Það dregur víða úr vindi seinnipartinn en gengur þá í norðaustan, fimmtán til 23 metrar á sekúndu á Vestfjörðum. Hiti fimm til ellefu stig.
„Suðvestankaldi og víða skúrir, en að mestu léttskýjað norðaustanlands. Í nótt nálgast djúp lægð úr suðri og gengur í vaxandi austanátt með rigningu syðst. Austanhvassviðri eða -stormur, en rok syðst fram að hádegi. Búist er við talsverðri eða mikill rigningu á Suðausturlandi og Austfjörðum. Síðdegis dregur úr vindi víðast hvar, en gerir þá hvassa norðaustanátt á Vestfjörðum. Gular veðurviðvaranir vegna vinds og rigningar taka gildi á morgun. Þeim sem eiga eitthvað undir veðri er bent á að fylgjast með veðurspám og -viðvörunum,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar.
Á morgun verður norðanátt, þrettán til tuttugu metrar á sekúndu og talsverð rigning eða slydda og snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan fimm til þrettán metrar á sekúndu um landið sunnan- og austanvert og væta með köflum. Hiti þrjú til þrettán stig, kaldast á Vestfjörðum en hlýjast á Austurlandi.
Á föstudag:
Norðan 13-20 m/s norðvestantil og talsverð rigning eða slydda og snjókoma til fjalla. Vestan og suðvestan 5-13 um landið sunnan- og austanvert og væta með köflum. Hiti 2 til 12 stig, kaldast á Vestfjörðum, en hlýjast á Austurlandi.
Á laugardag:
Norðan 8-15 norðvestantil, en hægari vindur í öðrum landshlutum. Rigning eða slydda á Vestfjörðum og Norðurlandi og snjókoma til fjalla. Úrkomulítið sunnan- og austanlands. Hiti breytist lítið.
Á sunnudag og mánudag:
Norðlæg átt og rigning eða súld með köflum um landið norðan- og austanvert, en yfirleitt þurrt suðvestantil. Hiti 3 til 12 stig, svalast á Vestfjörðum.
Á þriðjudag:
Austan- og norðaustanátt. Skýjað og yfirleitt þurrt, en bjartviðri á Suður- og Vesturlandi. Hiti 5 til 12 stig, hlýjast suðvestantil.
Á miðvikudag:
Norðaustanátt með súld eða rigningu, en þurrt að mestu sunnan heiða. Hiti breytist lítið.