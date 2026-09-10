Lægðagangur verður umhverfis landið næstu daga og gera spár ráð fyrir breytilegum vindum og vætusömu veðri samkvæmt hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands.
Í dag verður sunnanátt, þrír til tíu metrar á sekúndu og fremur vætusamt, einkum um sunnan- og vestanvert landið. Hitinn verður á bilinu níu til sextán stig, hlýjast fyrir norðan og austan.
Fremur milt verður í veðri en þegar vindáttin verður norðlæg má búast við svalara lofti að norðanverðu landinu af og til. Slydda gæti verið til fjalla.
Á föstudag:Suðvestan 5-13 m/s. Skúrir, en léttir til austanlands. Hiti 7 til 13 stig, svalast á Vestfjörðum. Snýst í norðvestlæga átt um landið norðanvert um kvöldið með rigningu eða slyddu og kólnar.Á laugardag:Hægt minnkandi norðan- og norðvestanátt. Rigning eða slydda á norðanverðu landinu, en þurrt sunnantil. Hiti 2 til 14 stig, mildast suðaustanlands. Styttir upp fyrir norðan um kvöldið.Á sunnudag:Fremur hæg austlæg átt. Skýjað og væta af og til um landið sunnanvert, en þurrt að kalla fyrir norðan. Hiti 7 til 12 stig.Á mánudag:Norðlæg átt, skýjað að mestu en úrkomulítið. Hiti 6 til 12 stig, mildast sunnantil.Á þriðjudag:Útlit fyrir norðanátt með rigningu á köflum og svölu veðri á norðanverðu landinu, en bjart með köflum sunnanlands og mildara.Á miðvikudag:Líkur á austanátt með rigningu syðra en þurrt fyrir norðan. Hiti svipaður áfram.