Veður

Haustið mætir á mið­viku­daginn

Bjarki Sigurðsson skrifar
Er eitthvað haustlegra en fallin laufblöð á blautri bílrúðu?
Er eitthvað haustlegra en fallin laufblöð á blautri bílrúðu? Vísir/Vilhelm

Landsmenn ættu að nýta daginn í dag og morgundaginn í að spóka sig úti og hoppa á trampólínum áður en haustveðrið mætir í ótímabærri innkomu á miðvikudag. Veðurfræðingur segir von á talsverðri rigningu og hvössum vindum. 

Á miðvikudag er nokkuð djúp lægð væntanleg upp að landinu. Talsverð rigning fylgir hvössum vindum úr austri og suðaustri og eiga íbúar á Suður- og Vesturlandi von á mikilli vætu. Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að þótt sumar verði ekki formlega að hausti fyrr en í október sé haustveðrið á hraðleið til landsins.

„Það verður svona dæmigert haustveður svolítið. Stífur vindur og talsverð rigning, einkum suðaustanlands,“ segir Þorsteinn. 

Er kominn tími til að ganga frá trampólínunum?

„Já, það er kannski kominn tími til þess. Það er spurning hvort það verði sendar út einhverjar viðvaranir vegna lægðarinnar. Það kemur í ljós seinni partinn í dag eða á morgun. Það er ekki alveg enn þá komið að því. Þetta er ekki stormur, þetta nær ekki þeim styrk. Þetta er strekkingur eða allhvasst víða,“ segir Þorsteinn. 

Náttúran er afar falleg á haustin.Vísir/Vilhelm

Íbúar á vesturhluta landsins mega eiga von á ágætisveðri í dag. Á morgun kemur hæðarhryggur yfir landið með hægum vindi og björtu veðri, fyrst vestantil en heldur svalara en í dag.

„Það verður fínasti dagur á morgun veðurlega séð,“ segir Þorsteinn. 

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