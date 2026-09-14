Haustið mætir á miðvikudaginn Bjarki Sigurðsson skrifar 14. september 2026 11:01 Er eitthvað haustlegra en fallin laufblöð á blautri bílrúðu? Vísir/Vilhelm Landsmenn ættu að nýta daginn í dag og morgundaginn í að spóka sig úti og hoppa á trampólínum áður en haustveðrið mætir í ótímabærri innkomu á miðvikudag. Veðurfræðingur segir von á talsverðri rigningu og hvössum vindum. Á miðvikudag er nokkuð djúp lægð væntanleg upp að landinu. Talsverð rigning fylgir hvössum vindum úr austri og suðaustri og eiga íbúar á Suður- og Vesturlandi von á mikilli vætu. Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að þótt sumar verði ekki formlega að hausti fyrr en í október sé haustveðrið á hraðleið til landsins. „Það verður svona dæmigert haustveður svolítið. Stífur vindur og talsverð rigning, einkum suðaustanlands,“ segir Þorsteinn. Er kominn tími til að ganga frá trampólínunum? „Já, það er kannski kominn tími til þess. Það er spurning hvort það verði sendar út einhverjar viðvaranir vegna lægðarinnar. Það kemur í ljós seinni partinn í dag eða á morgun. Það er ekki alveg enn þá komið að því. Þetta er ekki stormur, þetta nær ekki þeim styrk. Þetta er strekkingur eða allhvasst víða,“ segir Þorsteinn. Náttúran er afar falleg á haustin.Vísir/Vilhelm Íbúar á vesturhluta landsins mega eiga von á ágætisveðri í dag. Á morgun kemur hæðarhryggur yfir landið með hægum vindi og björtu veðri, fyrst vestantil en heldur svalara en í dag. „Það verður fínasti dagur á morgun veðurlega séð,“ segir Þorsteinn. Veður Mest lesið Tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar Innlent „Ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað“ Innlent Banamaður Bryndísar Klöru kominn á Vernd Innlent Kenndi arabískum sveppasölumönnum um að hleypa af Innlent Johnson rétt slapp við árás Rússa Erlent Lifði af bílslys en missti besta vin sinn Innlent „Það er ekki Stóra-Bretland heldur litla England“ Erlent Útkall vegna hópslagsmála í bílakjallara Innlent Tveir hópferðabílar skullu saman á Suðurlandsbraut Innlent Þungt högg fyrir ferðaþjónustu á Austurlandi Innlent Fleiri fréttir Haustið mætir á miðvikudaginn Rigning á Norðurlandi en að mestu þurrt annars staðar Næturfrost norðaustantil Umhleypingar næstu daga Vætusamt veður í kortunum Áfram rigning og lægðagangur Bætir í úrkomu síðdegis Allt að átján stiga hiti í dag Hviður allt að 30 metrar á sekúndu á Suðausturlandi Gul veðurviðvörun og sextán stiga hiti Gul viðvörun vegna hvassviðris á Suðausturlandi Vara við snörpum hviðum Bjart með köflum sunnan heiða Veður betra í Grindavík eftir jarðhræringarnar Yfirleitt bjart en einhverjar skúrir sunnantil Gætu orðið hressilegar dembur inn til landsins Skýjað að mestu og hæg norðlæg eða breytileg átt Rigning og skúrir víða um land Bætir í úrkomu eftir hádegi Spáð hlýju veðri norðaustantil Víða skúrir en allt að tuttugu stigum austanlands Stinningskaldi og súld suðvestanlands Blaut og vindasöm Menningarnótt í vændum Lægðardrag fikrar sig nær og bætir í úrkomu í nótt og á morgun Bjart að mestu í dag en lægð nálgast á morgun Bjartviðri í flestum landshlutum Bjart og sólríkt víðast hvar Allt að nítján stiga hiti í dag Bjart víðast hvar á landinu í dag Veður með rólegasta móti um helgina Sjá meira