Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Agnar Már Másson skrifar 23. september 2026 21:01 Hæstiréttur komst fyrst að þeirri niðurtöðu árið 2024 að ranglega hefði verið staðið að innleiðingu laganna. Nú komst rétturinn að því að ríkið væri skaðabótaskylt. Vísir/Vilhelm Móðir sem fékk of lágar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði vann skaðabótamál gegn ríkinu. Íslenska ríkið hafði ekki innleitt EES-lögin nógu fljótt en þeim hefur nú verið breytt. Hún fær 2,7 milljónir í skaðabætur. Kona sem hafði starfað sem læknir í Danmörku frá 2015 til 2019 höfðaði mál gegn ríkinu þar sem hún heimtaði skaðabætur á þeim grundvelli að ríkið hefði staðið ranglega að því að leiða í lög EES-reglugerð um frjálsa för launþega og fyrirmæli Evrópuþingsins um samræmingu almannatrygginga. Málið snýr að því að þegar hún flutti heim til Íslands haustið 2019 og átti barn í mars 2020 hafi hún aðeins hlotið lágmarksgreiðslur úr Fæðingarorlofssjóði, sem nema um 184 þúsund krónum á mánuði. Þar sem lögin miðuðu við tekjur á íslenskum vinnumarkaði á ákveðnu tímabili fyrir fæðingu, og hún hafði engar slíkar tekjur þar sem hún hafði verið úti í Danmörku, fékk hún minna greitt en læknir í fullu starfi á Íslandi hefði annars. Konan fór þá í mál við ríkið, fyrst árið 2022 til að fá ákvörðunina ógilda. Undir málarekstri fyrir héraðsdómi var fengið ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins, sem sagði að miða ætti greiðslur við tekjur sambærilegs launþega á Íslandi enda væri fólk annars verr sett fyrir það eitt að hafa nýtt rétt sinn til að flytja milli EES-landa. Hæstiréttur féllst árið 2024 á að íslensku lögin stæðust ekki EES-reglur, en gat samt ekki dæmt henni í vil þar sem íslensku lögin væru svo skýr að dómstóllinn gat ekki túlkað þau öðruvísi, og ríkið var því sýknað. Hæstiréttur benti þó á að hún gæti farið fram á skaðabætur á þeim grundvelli að ríkið hefði ekki innleitt EES-lögin á réttum tíma samkvæmt skuldbindingum sínum. Og það gerði hún. Skaðabótamálið höfðaði hún árið 2024 en Héraðsdómur sýknaði fyrst ríkið af kröfum hennar og taldi brotið ekki nógu alvarlegt. Aðra sögu var þó að segja þegar skaðabótamálið rataði aftur í Hæstarétt. Hæstiréttur sneri dómi héraðsdóms við. Hæstiréttur benti á að þegar dómur Evrópudómstólsins féll í Bergström-málinu í desember 2011, sem sýndi að farandlaunþegi mætti ekki verða verr settur í fæðingarorlofsgreiðslum, hafi íslenska ríkið átt að bregðast við og breyta lögum sínum, en svo var ekki gert fyrr en í júlí 2025. Með þessari vanrækslu var ríkið talið hafa brugðist alvarlega skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum, segir í dómi Hæstaréttar. Þannig var ríkinu gert að greiða móðurinni 2,7 milljónir í skaðabætur auk dráttarvaxta frá febrúar 2024. Þá þurfti ríkið einnig að greiða 1,5 milljóna málskostnað fyrir Hæstarétti. Fæðingarorlof Hæstiréttur Bandaríkjanna EES-samningurinn Mest lesið Dagný Ósk látin Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Innlent Drengurinn er fundinn Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Fleiri fréttir Stíflueyðir og gólfþrif ollu slysinu á Óseyri Móðir lagði ríkið í Hæstarétti vegna vanrækslu á EES Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða „Grafalvarlegt ástand sem skapast“ Íslenskir stjörnukokkar meðal kokka sem mótmæla fiski úr sjókvíaeldi Bjartsýnn á að lausn náist innan fjögurra vikna Dagný Ósk látin Skora á atvinnurekendur og minna á rétt launafólks Kom til landsins með kafarabúninga og neðansjávarvespur Náttúrupassi kosti 4.500 krónur en bílastæðagjöld falli niður Bein útsending: Heimkoman ekki eins auðveld fyrir alla Drengurinn er fundinn Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Sjá meira