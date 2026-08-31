Veðurstofan gerir ráð fyrir austlægri átt í dag, golu eða kalda, þar sem verður skýjað með köflum og stöku skúrir. Síðdegis fjölgar skúrunum og verða á víð og dreif, einkum inn til landsins með hressilegum dembum á stöku stað.
Á vef Veðurstofunnar segir að hiti verði á bilinu sjö til þrettán stig.
„Hæglætisveður á morgun, það verður bjartara veður, en þó verða einhverjar síðdegisskúrir á sveimi sunnanlands. Það kólnar heldur austanlands, en annars breytist hitinn lítið.
Lægð úr suðvestri nálgast síðan landið á miðvikudag með vaxandi austanátt. Það verður hins vegar úrkomulítið þar sem skilin frá lægðinni munu ekki ná almennilega til okkar fyrr en hugsanlega á fimmtudag. Það fer hlýnandi og reikna má með hámarkshita í kringum 15 stig vestan- og norðanlands,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á þriðjudag: Norðan 5-10 m/s austast, en annar hæg breytileg átt. Bjart með köflum, en skúrir sunnanlands, einkum síðdegis. Hiti 6 til 13 stig, mildast vestanlands.
Á miðvikudag: Vaxandi austanátt, 10-15 við suðurströndina síðdegis, en annars hægari. Bjart með köflum norðaustanlands, en annars skýjað og dálitlar skúrir sunnan- og vestanlands. Heldur hlýnandi vestan- og norðanlands.
Á fimmtudag: Austan og norðaustan 8-15 og rigning, en úrkomulítið vestan- og norðanlands. Hiti 7 til 12 stig.
Á föstudag: Norðaustlæg eða breytileg átt, rigning austanlands og á Vestfjörðum, en annars dálitlar skúrir. Hiti 7 til 12 stig.
Á laugardag: Suðvestlæga eða breytilega átt með dálitla vætu í flestum landshlutum. Hiti breytist lítið.
Á sunnudag: Útlit fyrir hæga breytilega átt og stöku skúri á víð og dreif. Hiti svipaður.