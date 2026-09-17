Í dag er spáð norðvestan 5-13 metrum á sekúndu, hvassast við suðvestur- og vesturströndina, en hægari breytileg átt austantil. Þá á að vera skýjað með köflum á Suðaustur- og Austurlandi, annars skýjað og dálítil væta. Hiti verður á bilinu sjö til 14 stig, svalast fyrir norðan.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að á morgun, föstudag, sé spáð norðvestan og vestan kalda vestantil á landinu, annars hægari breytilegri átt. Skýjað víða og væta á köflum. Svalt fyrir norðan, en mildara syðra. Líklega norðlæg átt á laugardag og allvíða einhver úrkoma, einkum þó austantil á landinu. Hiti svipaður áfram.
Greiðfært er um landið en víða framkvæmdir. Ökumenn eru á vef Vegagerðar varaðir við steinkasti og töfum vegna vinnu. Hraði er víða tekinn niður. Gott er að athuga stöðu fyrir ferðalög á vef Vegagerðar og um veður á vef Veðurstofu.
Á föstudag: Hæg austlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Hiti 7 til 12 stig.
Á laugardag: Norðlæg átt, 3-8 m/s, skýjað og rigning með köflum, einkum um landið austanvert. Hiti 6 til 13 stig, hlýjast syðst.
Á sunnudag: Suðvestlæg eða breytileg átt, 3-8 m/s og stöku skúrir. Hiti breytist lítið.
Á mánudag: Gengur í allhvassa suðaustanátt með rigningu, fyrst sunnanlands. Suðlægari og skúrir seinnipartinn vestantil. Hiti 10 til 15 stig.
Á þriðjudag og miðvikudag (haustjafndægur): Útlit fyrir suðvestanátt með skúrum, en bjart norðaustantil. Heldur kólnandi.