Lægð nálgast landið í dag úr suðvestri og verður dálítil rigning eða súld en bætir í úrkomuna síðdegis. Hlýjast verður á Norðaustur- og Austurlandi þar sem hitinn gæti farið upp í sextán stig.
Þar sem lægðin kemur úr suðvestri ætti Norðaustur- og Austurland að haldast þurrt og verður eins og kom fram jafnframt hlýjast þar. Vindurinn verður suðlægur í dag á bilinu fimm til þrettán metrar á sekúndu.
Á morgun verður víða vætusamt, einkum um landið sunnan- og vestanvert. Hitinn verður á bilinu níu til sextán stig, hlýjast norðaustantil. Lægðarmiðjunni er spáð á norðurleið skammt fyrir vestan land.
Á fimmtudag:Sunnan 3-10 m/s og víða rigning, en stöku skúrir norðaustanlands. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast norðaustantil.Á föstudag:Suðvestan 5-13 og skúrir, en léttir til austanlands. Hiti 7 til 13 stig, hlýjast eystra. Ört vaxandi norðanátt um landið norðvestan- og norðanvert um kvöldið með rigningu eða slyddu og kólnar.Á laugardag:Norðan og norðvestan 8-15. Rigning eða slydda á norðanverðu landinu, en þurrt sunnantil. Hiti 2 til 12 stig, mildast suðaustanlands. Lægir og styttir upp um kvöldið.Á sunnudag:Vaxandi suðaustanátt með rigningu, en þurrt um landið norðaustanvert. Hiti 6 til 12 stig.Á mánudag:Breytileg átt og rigning víða um land. Hiti breytist lítið.Á þriðjudag:Útlit fyrir norðanátt með rigningu og svölu veðri á norðanverðu landinu, en þurrt sunnanlands og mildara.