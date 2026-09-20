Veðurfræðingar á Veðurstofu Íslands vekja athygli á því að snemma á morgun gangi í austan hvassviðri syðst á landinu sem geti verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind.
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að í dag sé spáð suðvestlægri átt 3-8 m/s og dálítilli rigningu eða stöku skúrum víða um land. Styttir upp sunnanlands eftir hádegi. Hiti yfirleitt á bilinu 7 til 13 stig.
Á morgun verði austan og suðaustan 10-20 m/s með rigningu, hvassast syðst. Undir Eyjafjöllum, við Mýrdalsjökul og í Öræfum fara hviður upp í 30 m/s sem geta verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Snýst í heldur hægari suðlægar áttir með skúrum síðdegis, en léttir upp á Norðausturlandi. Hiti breytist lítið.Á þriðjudag og miðvikudag er útlit fyrir suðvestanátt með skúrum eða rigningu, en úrkomulítið á Norðaustur- og Austurlandi.Á fimmtudag kemur ný lægð með hvassviðri og rigningu, en snýst í norðlæga átt með rigningu og slyddu fyrir norðan á föstudag. Kólnar í veðri norðanlands, en áfram milt sunnan heiða.