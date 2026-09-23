Siggi stormur segir að nú fari hver að verða síðastur til þess að binda niður trampolínið í garðinum en að hans sögn er von á fyrstu alvöru haustlægðinni á morgun. Gular veðurviðvaranir verða í gildi á morgun á Suðurlandi, Vestfjörðum, Austfjörðum, Miðhálendi og á Suðausturlandi.
Rætt var við Sigga í Reykjavík síðdegis um málið. Hann segir von á alvöru hvassviðri og mjög vætusömu veðri.
„Þetta er svona að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin sem ætlar að láta til sín taka. Hún er að dýpka mjög mikið núna í nótt og tekur land um fimmleytið í fyrramálið. Þá verður orðið mjög hvasst í Vestmannaeyjum og syðst á landinu, undir Eyjafjöllum og þar í kring. Þar getur vindhraði við fjöll, í svona strengjum við fjöll, orðið um eða yfir 35, fjörutíu metrar á sekúndu og sömuleiðis orðið hvasst á Suðausturlandi einnig og með svipuðum vindhviðum.“
Í fyrramálið verði vont veður fyrst og fremst á Suðurlandi. Mjög hvasst verði í Vík í Mýrdal og gott að hafa það í huga. Síðan gangi skil, djúp og kröpp lægð yfir landið og kviður verða víða við fjöll.
„En á láglendi þá erum við að tala um gula viðvörun, getum við sagt svona frá sexleytinu í fyrramálið fyrir Suðurland og síðan eftir hádegi verður farið að lægja víðast hvar en þó ekki á Vestfjörðum, þar verður einna hvassast seint þegar líður á morgundaginn og þegar líður fram yfir hádegið, fram yfir degi og á föstudag verður reyndar líka hvasst.“
Þannig það fer hver að verða síðastur að binda niður trampolínin?
„Þetta er akkúrat þannig veður þar sem lausir hlutir geta farið af stað. Það má reikna með að það verði mikið vatnsveður í þessu, sérstaklega á sunnanverðu landinu, mjög mikið vatnsveður og síðan gengur yfir allt landið og verður mígandi rigning um mest allt land. En það eru hlýindi með þessari lægð. Það eru kannski kostirnir við hana að hún ber með sér hlýindi og í kjölfarið fer hún í norðanátt og þá gæti snjóað í fjöll á Vestfjörðum. Þannig að við erum að byrja að sjá svona núna að haustið er að minna á sig af nokkrum krafti.“
Siggi segir höfuðborgarsvæðið koma einna best úr veðri morgundagsins. Þar verði þó norðaustanhvassviðri þegar hvassast verður.
„Og það má reikna með að trampólín og annað geti farið af stað þar en það er þó þannig rétt að hafa í huga að tré eru ennþá víða laufguð. Þau taka á sig mikinn vind og mikið vindfang verður mjög mikið hjá trjánum en í staðinn skapa þau einhvert skjól. En höfuðborgarsvæðið er einna best varið fyrir vindinum en þar rignir lárétt eins og þú segir.“
Þetta er fyrsta haustlægðin, eru margar í kortunum, er biðröð?
„Nei, við getum sagt að þessi sé nokkuð stök sem lítur svona illa út. Það sem kemur í kjölfarið, mér sýnist á öllu að þær verði allar miklu rólegri og raunar þannig að þær ganga ekki yfir landið. Þannig að þær eru svona fyrir sunnan land og við sleppum en Bretar gætu fengið einhverja sendingu frá okkur með Íslandslægðinni eins og þeir kalla hana.“