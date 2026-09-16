Veður

Rigning og víða hvasst um nær allt land

Lovísa Arnardóttir skrifar
Það á að rigna talsvert í dag.
Það á að rigna talsvert í dag. Vísir/Vilhelm

Í dag er spáð suðaustan 10-18 m/s og rigningu, hvassast suðvestantil. Sums staðar talsverð rigning um tíma, einkum sunnan- og vestanlands. Snýst í sunnan og suðvestan 3-8 metra á sekúndu er líður á daginn og þá á að draga og dregur úr vætu á sunnan- og vestanverðu landinu.

Í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofunnar kemur fram að á Grænlandshafi sé nokkuð djúp lægð og frá henni liggi skil yfir landið. Það megi búast má við snörpum vindhviðum við fjöll sunnan- og vestanlands og því rétt fyrir ferðalanga á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind að sýna aðgát.

Veðurfræðingur segir skilin fara síðan yfir landið í dag og það muni rigna í öllum landshlutum og sums staðar verði talsverð úrkoma. Hiti 5 til 13 stig, svalast norðaustantil.

Á morgun er svo spáð norðvestan 8-13 metrum á sekúndu við suður- og vesturströndina á morgun, en annars hægari vindi. Víða rigning en skúrir suðvestantil.

Nokkuð greiðfært er enn um landið allt en þó eru víða framkvæmdir og viðgerðir. Gott er að taka stöðuna á vef Vegagerðarinnar fyrir ferðalag og á vef Veðurstofunnar.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á fimmtudag:

Hæg norðlæg eða breytileg átt, en norðvestan 8-13 m/s suðvestantil. Rigning með köflum eða skúrir og hiti 6 til 12 stig, hlýjast suðaustanlands.

Á föstudag:

Hæg austlæg átt og skúrir, einkum sunnantil. Hiti 6 til 10 stig.

Á laugardag:

Norðaustan 3-10 m/s, hvassast við norðurströndina. Rigning með köflum, en skúrir sunnantil og þurrt að kalla á Vesturlandi. Hiti breytist lítið.

Á sunnudag:

Breytileg átt og víða væta, einkum norðaustan- og suðvestantil.

Á mánudag:

Útlit fyrir ákveðna suðaustanátt og rigningu.

Á þriðjudag:

Líklega stíf suðvestanátt með rigningu, en norðlæg átt og slydda eða snjókoma á norðanverðu landinu.

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