Veður

Vara við snörpum hviðum

Agnar Már Másson skrifar
Veðurstofan varar við snörpum vindhviðum undir Eyjafjöllum í kvöld.
Veðurstofan varar við snörpum vindhviðum undir Eyjafjöllum í kvöld. Vísir/Vilhelm

Veðurstofan varar við snörpum vindhviðum við fjöll sunnan- og suðaustantil á landinu í kvöld, einkum undir Vatnajökli en einnig undir Eyjafjöllum. Hiti verður á bilinu 6 til 16 stig, mildast suðvestanlands, í dag.

Í veðurspá og hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands segir að suður í hafi sé fremur víðáttumikil lægð sem stefni ört í átt að landi og í dag verði vaxandi norðaustan- og austanátt víða um land.

Síðdegis verði yfirleitt 8-15 m/s, hvassast suðaustanlands, en í kvöld er útlit fyrir norðaustan 15-20 m/s undir Vatnajökli og fer þá að rigna suðaustan- og austanlands.

Útlit er þó fyrir að hviður gætu farið yfir 20 m/s við fjöll á Suður- og Suðausturlandi, einkum í Öræfum. Hiti verður á bilinu 6 til 16 stig, mildast suðvestanlands.

Eftir hádegi á mánudag fer að draga hægt úr vindi og úrkomu á svæðinu, að sögn veðurfræðings, en áfram verður hvasst suðaustan- og austantil fram á kvöld. Í öðrum landshlutum er hægari vindur, yfirleitt norðan 8-13 m/s, en heldur hvassara inn til landsins. Það lægi svo víða norðanlands með kvöldinu. 

Í norðanáttinni kólnar heldur norðan- og austanlands, en áfram verður milt sunnan heiða, að sögn Veðurstofu.

Stefnir í sólríkan þriðjudag

Bent er á að það stefni í sólríkan og fremur hlýjan þriðjudag um mest allt land, með fremur hægum suðlægum eða breytilegum áttum, en strekkingi norðvestanlands síðdegis.

Um og eftir miðja vikuna verði svo útlit fyrir lægðagang og vætusamt veður með köflum í flestum landshlutum.

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