Vara við snörpum hviðum Agnar Már Másson skrifar 6. september 2026 07:25 Veðurstofan varar við snörpum vindhviðum undir Eyjafjöllum í kvöld. Vísir/Vilhelm Veðurstofan varar við snörpum vindhviðum við fjöll sunnan- og suðaustantil á landinu í kvöld, einkum undir Vatnajökli en einnig undir Eyjafjöllum. Hiti verður á bilinu 6 til 16 stig, mildast suðvestanlands, í dag. Í veðurspá og hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands segir að suður í hafi sé fremur víðáttumikil lægð sem stefni ört í átt að landi og í dag verði vaxandi norðaustan- og austanátt víða um land. Síðdegis verði yfirleitt 8-15 m/s, hvassast suðaustanlands, en í kvöld er útlit fyrir norðaustan 15-20 m/s undir Vatnajökli og fer þá að rigna suðaustan- og austanlands. Útlit er þó fyrir að hviður gætu farið yfir 20 m/s við fjöll á Suður- og Suðausturlandi, einkum í Öræfum. Hiti verður á bilinu 6 til 16 stig, mildast suðvestanlands. Eftir hádegi á mánudag fer að draga hægt úr vindi og úrkomu á svæðinu, að sögn veðurfræðings, en áfram verður hvasst suðaustan- og austantil fram á kvöld. Í öðrum landshlutum er hægari vindur, yfirleitt norðan 8-13 m/s, en heldur hvassara inn til landsins. Það lægi svo víða norðanlands með kvöldinu. Í norðanáttinni kólnar heldur norðan- og austanlands, en áfram verður milt sunnan heiða, að sögn Veðurstofu. Stefnir í sólríkan þriðjudag Bent er á að það stefni í sólríkan og fremur hlýjan þriðjudag um mest allt land, með fremur hægum suðlægum eða breytilegum áttum, en strekkingi norðvestanlands síðdegis. Um og eftir miðja vikuna verði svo útlit fyrir lægðagang og vætusamt veður með köflum í flestum landshlutum. Veður Mest lesið Áfall og tjón að missa skyndilega teljarann Innlent Vara við manni sem hafi óskað eftir persónuupplýsingum nemenda Innlent Funduðu í Moskvu um endalok stríðsins Erlent „Það þarf að setja það í algjöran forgang að börn mæti í skólann“ Innlent Narsarsuaq-flugvöllur að öðlast framhaldslíf Innlent Missti besta vin sinn á Krýsuvíkurvegi og son í umferðarslysi Innlent Vara við snörpum hviðum Veður Miklar truflanir vegna mótmæla gegn innflytjendum Erlent Útlendingar kærðir fyrir að framvísa ekki skilríkjum Innlent Gómaður við að stela dósum og reyndist vopnaður Innlent Fleiri fréttir Vara við snörpum hviðum Bjart með köflum sunnan heiða Veður betra í Grindavík eftir jarðhræringarnar Yfirleitt bjart en einhverjar skúrir sunnantil Gætu orðið hressilegar dembur inn til landsins Skýjað að mestu og hæg norðlæg eða breytileg átt Rigning og skúrir víða um land Bætir í úrkomu eftir hádegi Spáð hlýju veðri norðaustantil Víða skúrir en allt að tuttugu stigum austanlands Stinningskaldi og súld suðvestanlands Blaut og vindasöm Menningarnótt í vændum Lægðardrag fikrar sig nær og bætir í úrkomu í nótt og á morgun Bjart að mestu í dag en lægð nálgast á morgun Bjartviðri í flestum landshlutum Bjart og sólríkt víðast hvar Allt að nítján stiga hiti í dag Bjart víðast hvar á landinu í dag Veður með rólegasta móti um helgina Norðanáttin ríkjandi og hiti að tuttugu stigum sunnantil Allmikil lægð þokast norðaustur Litlar líkur á skýjahulan brotni en líklegast norðvestantil Hiti að átján stigum Bjart og milt í dag og allt að nítján stiga hiti Nýjasta sólmyrkvaspáin gefur ívið betri fyrirheit Talsverð úrkoma á Austurlandi Líkur á skriðuföllum á Norðvestur- og Norðausturlandi Rigning og súld á öllu landinu Vaxandi lægð yfir landinu og rigning í kortunum Von á lægðarsvæði í átt að landinu úr suðvestri Sjá meira