Lægðasvæði er nú yfir Íslandi í dag og vegna þess verður hæg breytileg átt á landinu, en heldur hvassari norðanátt vestast á Vestfjörðum fram eftir degi.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði víða dálitlar skúrir. Það mun bæta í úrkomu eftir hádegi og verður víða rigning eða skúrir í kvöld.
Hiti verður á bilinu ellefu til sautján stig, hlýjast norðaustantil.
Á morgun verður hæg rétt yfir Grænlandssundi og því verður hæg norðanátt. Dálítil rigning eða skúrir, en dregur smám saman úr vætu þegar líður á daginn og léttir til á suðvesturhorninu. Hiti 7 til 12 stig, mildast sunnanlands.
Hæg vestlæg eða breytileg átt og dálitlar skúrir á föstudag, en lengst af þurrt suðvestanlands. Hiti breytist lítið.
Yfir helgina er útlit fyrir hæga breytilega átt og skýjað með köflum með dálítilli vætu á víð og dreif. Hiti yfirleitt 5 til 10 stig.
Á fimmtudag: Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og rigning eða skúrir, en úrkomuminna sunnan- og vestantil. Styttir allvíða upp um kvöldið. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast á sunnanverðu landinu.
Á föstudag: Hæg breytileg átt og bjart með köflum, en stöku skúrir í flestum landshlutum. Kólnar aðeins í veðri.
Á laugardag: Fremur hæg vestlæg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir, en bjart að mestu á vestanverðu landinu. Hiti 6 til 13 stig að deginum, hlýjast sunnanlands.
Á sunnudag og mánudag: Breytileg átt og léttskýjað að mestu, en skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 12 stig.
Á þriðjudag: Útlit fyrir suðlæga átt með rigningu, en þurrt að mestu norðaustanlands. Hiti 9 til 14 stig.