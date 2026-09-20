Veður

Gul við­vörun vegna hvass­viðris gefin út

Freyja Þórisdóttir skrifar
Viðvörunin gildir frá klukkan 05:00 til 09:00 í fyrramálið á Suðurlandi og Faxaflóa.
Viðvörunin gildir frá klukkan 05:00 til 09:00 í fyrramálið á Suðurlandi og Faxaflóa. Vísir/Vilhelm

Gefin hefur verið út gul viðvörun sem tekur gildi klukkan fimm í fyrramálið á suðvestanverðu landinu en fólk er hvatt til að huga að lausamunum utandyra. 

Þetta er meðal þess sem kemur fram á vef Veðurstofu Íslands en þar segir að akstursaðstæður geti orðið verulega varasamar í nótt og undir morgun og þá einkum undir Esju, Hafnarfjalli og úti á Reykjanesskaga. Þar geti vindhviður náð allt að þrjátíu og fimm metrum á sekúndu.

Spákort Veðurstofunnar. Skjáskot/Veðurstofa Íslands

Fólki er ráðlagt að huga að hvers kyns lausamunum utandyra en oft og tíðum fara trampólín og heitapottslok á flug í slíku hvassviðri og því skynsamlegt að sjá til þess að allt sé kyrfilega njörvað niður fyrir nóttina.

Búist er við því að austanhvassviðrið taki að lægja um klukkan níu í fyrramálið en fólk í ferðahugleiðingum er hvatt til þess að fylgjast með nýjustu spám og aðstæðum á vegum.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið