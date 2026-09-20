Gefin hefur verið út gul viðvörun sem tekur gildi klukkan fimm í fyrramálið á suðvestanverðu landinu en fólk er hvatt til að huga að lausamunum utandyra.
Þetta er meðal þess sem kemur fram á vef Veðurstofu Íslands en þar segir að akstursaðstæður geti orðið verulega varasamar í nótt og undir morgun og þá einkum undir Esju, Hafnarfjalli og úti á Reykjanesskaga. Þar geti vindhviður náð allt að þrjátíu og fimm metrum á sekúndu.
Fólki er ráðlagt að huga að hvers kyns lausamunum utandyra en oft og tíðum fara trampólín og heitapottslok á flug í slíku hvassviðri og því skynsamlegt að sjá til þess að allt sé kyrfilega njörvað niður fyrir nóttina.
Búist er við því að austanhvassviðrið taki að lægja um klukkan níu í fyrramálið en fólk í ferðahugleiðingum er hvatt til þess að fylgjast með nýjustu spám og aðstæðum á vegum.