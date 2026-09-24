Tilkynnt var um niðurstöður nýs endurskoðaðs áhættumats fyrir Grindavík á þriðjudag. Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur segir nýjan tón hafi verið í samtali við stjórnvöld síðustu vikur og að hlustað hafi verið á reynslu og staðkunnáttu Grindvíkinga sjálfra.
Samkvæmt endurskoðuðu áhættumati eru forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík ásættanlegar, að því gefnu að skilgreindar öryggisforsendur séu uppfylltar og nauðsynlegar öryggisráðstafanir virkar.
Skólahald hófst í Grindavík að nýju nú í haust eftir að hafa legið niðri frá rýmingu í nóvember 2023.
„Niðurstaðan er sú að með þeim öryggisráðstöfunum sem eru til staðar geti öryggi fólks í Grindavík verið sambærilegt við önnur bæjarfélög sem búa við langvarandi náttúruvá. Þetta er mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur og fyrir endurreisn Grindavíkur,“ sagði Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur í samtali við fréttastofu.
Í tilkynningunni um nýtt áhættumat kom einnig fram að ríkisstjórnin muni hefja vinnu við að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur íbúðarhúsnæði í bænum.
Ásrún segir að tillögur að uppkaupum verði tilkynntar í október. Hún gat ekki nefnt tölur í því samhengi en Þórkatla keypti hús Grindvíkinga á sínum tíma á 95 prósent af brunabótamati eignanna. Hafa þurfi hraðar hendur því úrræði Þórkötlu um hollvinasamninga og leigu rennur út í október.
„Í þessum samningum sem skrifað var undir um uppkaup þá var talað um 95% brunabótamat dagsins í dag. Ég held að það verði ekki. Það er verið að tala um að við þurfum fjölbreyttar leiðir, aðstæður fólks eru misjafnar. Það er verið að ræða tryggingamál og einnig lánamál.“
Mikilvægt sé að fólk fái ráðrúm til að máta sig við búsetu í Grindavík á nýjan leik.
„Margir eiga eignir annars staðar og það þarf að mögulega selja þær eða leigja. Það er dýrt að halda úti tveimur heimilum. Þannig að þetta þarf að vera gerlegt fyrir fólk,“ segir Ásrún.
Hún tekur undir að nýr tónn hafi verið í samtali stjórnvalda við Grindvíkinga síðustu vikurnar og ánægjulegt sé að hlustað hafi verið á reynslu og staðkunnáttu heimamanna við gerð nýs mats.
„Það er náttúrulega mikilvægt að fólk sé upplýst og þátttakendur í þessu ferli. Það hefur skort á samtal á milli leyfi ég mér að segja.“
sagði Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar í Grindavík.